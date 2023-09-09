台中母嬰過馬路遭撞死「嬰兒車支離破碎」 公車駕駛一審判1年4月

陳男駕駛圖右公車，撞死母子一案，引發輿論爭議。（警方提供）

2023/09/09 15:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕引發社會輿論震撼，以及台灣是「行人地獄」爭議的豐原客運公車，撞上伊拉克籍季先生一家三人，其妻子與幼子死亡案，季先生指控司機陳亨民殺人，不過，台中地院認為，陳男與死者不相識亦無恩怨，無殺人的動機與故意，但陳男駕駛公車行經人行道，沒依規定禮讓行人，應加重其刑，自首則可以減刑，依過失致人於死罪，判處陳男判刑1年4月，可上訴。

判決書指出，豐原客運司機陳亨民去年（2022年）12月27日深夜11時許，駕駛營業用大客車（豐原客運公車），沿中市北區學士路，從五權路往育德路方向行駛，於11時10分許，行經北區學士路與英才路交岔路口，左轉進入英才路時，應注意行人穿越道是否有行人，不論是否有交通人員指揮或號誌指示，都應暫停禮讓行人。

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陳男卻疏於注意，貿然左轉英才路，撞上伊拉克籍季先生與妻子李女，以及兩人的1歲幼子，季先生左手腕挫傷，其妻與1歲幼子分別因雙側氣血胸、胸腹部挫傷等傷害，送至中國醫藥大學附設醫院不治死亡。

此案引發輿論沸騰，主因是此案發生之前，國際媒體CNN Travel譏諷台灣是「行人地獄」，另外，肇事的是大型公車，卻於路口高速左轉，無視人行道的行人，季先生與台灣籍妻子是就讀中國醫藥大學時認識而結婚，他當時悲傷指控，司機「開得很快、超級快速」，把嬰兒車撞得支離破碎，妻子也被壓在輪下。

台中地院認為，陳男駕駛公車行近行人穿越道時，未暫停讓行人先行通過，貿然左轉而肇事，造成母子死亡，有過失甚明，依「道路交通管理處罰條例」第86條，汽車駕駛人在接近行人穿越道時，即應禮讓行人優先通過，陳男卻無視此規定，應加重其刑，但他符合自首要件，應減輕其刑。

至於季先生指控，陳男駕駛公車貿然左轉，具有殺人的不確定故意，法官卻認為陳男當公車駕駛員多年，無交通事件刑事紀錄，與死者素昧平生，又無仇怨糾紛，應無殺人的不確定故意及動機，陳男公車撞擊母子後，約5秒鐘疑似因輾過母親而震動（頓一下），但考量人體之反應時間與公車車體較重，需較長之煞車距離，難以期待能於5秒內將公車停止，尚查無其他事證，可證明陳男有殺人的故意，依近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，而犯過失致人於死罪，對陳男判刑1年4月，可上訴。

嬰兒車被撞得支離破碎，顯示撞擊力量強大。（警方提供）

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