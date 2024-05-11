廟東夜市入口兩包垃圾害男騎士慘摔 網友訝異「真是撞垃圾啊」

男騎士在廟東夜市入口撞上兩包垃圾摔車。（擷取自臉書八卦村）

2024/05/11 10:16

〔記者張軒哲／台中報導〕豐原廟東夜市是台中知名夜市之一，昨日一名年輕男子騎機車撞上廟東夜市入口路旁兩包垃圾堆，當場慘摔，有網友將行車影像PO網提醒「年輕人撞到垃圾摔車」，有人質疑垃圾堆置處太靠近道路；豐原警方今日表示，建議騎士報案，維護權益。

昨日臉書八卦村─行車紀錄器影片上傳中心有網友PO影片，昨天早上在廟東前的車禍，網友看到影片內容議論紛紛，「真是撞垃圾啊」，有人直指騎士被真的垃圾擊落，有認為騎士自己沒留意車前路況。但有網友說，垃圾棄置位置太靠近道路很危險。

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豐原區清潔隊長張韋琮今日表示，清潔隊曾和夜市自治會溝通，當清潔隊開垃圾車到定點時約早上8點30分，再請攤商將垃圾放在定點，或派人在場等候垃圾車，不要提前放在路旁。騎士撞的垃圾堆不確定是否廟東夜市的垃圾，這堆垃圾放的位置太靠近道路，另一堆垃圾則放在慈濟宮前，有三角椎圍起，將到現場查明垃圾來源和原因。

豐原警分局今天表示，民眾將垃圾隨意棄置馬路上，涉及違反道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款規定，「在道路堆積、置放、設置足以妨礙交通之物」行為，可處行為人或其雇主1200元以上2400元以下罰鍰。

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