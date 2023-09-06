退休女公務員誤信投資詐騙失金900萬 不信邪再找親友借310萬

朱姓退休女公務員誤信投資詐騙失金900萬，又向親友再借310萬準備再搏一次。（記者黃佳琳翻攝）

2023/09/06 10:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕朱姓婦人從公職退休後，累積一筆小財富準備用來養老，但她又想替家人多留點錢生活，結果誤信網路投資訊息，被騙走900萬元，朱婦不信邪，又找親友借了310萬元準備再搏一次，還好親友機警向警方求援，順利釣出車手，朱婦此時仍不相信自己被騙，還替車手開脫，直到車手主動認罪，朱婦才驚覺受騙上當，但一輩子努力存下來的錢早已不知去向。

警方指出，今年6月，58歲朱姓婦人在網路點擊投資廣告，加入詐騙集團所提供LINE投資群組，依照對方指示下載投資軟體，陸續匯款900萬餘元投資，但投資尚未獲利，詐騙集團看準這隻「肥羊」，本月4日又要求朱婦加碼儲值購買股票，朱婦因積蓄已花光殆盡，只好跟親友借款310萬元，並依照詐騙集團指示攜帶現金，前往美濃區中華路上進行面交。

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朱婦親友覺得有異，暗中與旗山警分局聯繫，警方獲報後前往埋伏，當場逮獲35歲林姓男車手。面對員警的盤查詢問，林姓車手起初堅稱自己是投資理財專員，甚至出示理財專員識別證，想證明與朱婦之間為投資關係，否認有意詐騙，但員警發現他的身分證與理專識別證上姓名不符，林嫌眼見無法自圓其說只好俯首認栽。

朱婦此時仍不相信被騙，還替車手開脫：「那個是我朋友啦」、「你們抓錯人了！」，所幸員警苦口婆心說明相關投資詐騙案例，她才驚覺遭詐騙，但滙給詐騙集團的900萬元早已不知去向，朱婦當場難過痛哭，警方除將林男依詐欺罪送辦外，並持續追查金錢流向，希望能幫朱婦找回棺材本。

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