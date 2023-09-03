台中大里85歲老翁失蹤13天 今山溝尋獲已死亡

台中市大里一名85歲蔡姓老翁失蹤13天，台中市山海屯救援協會、浩霆救援協會今天出動10多人上山找人，果然在產業道路旁山溝尋獲遺體。（記者陳建志翻攝）

2023/09/03 16:14

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里東湖里一名85歲蔡姓老翁，上月22日從家中騎腳踏車出門不見蹤影，家屬雖報案，連日也四處找人卻無所獲，直到昨晚確認當天牽著腳踏車走過大里健民橋，並往山上的產業道路走去，今天台中市山海屯救援協會等民間救難單位動員10多人搜山，約8點多在產業道路旁一處山溝發現蔡男，但已經死亡多時傳出異味，詳細死因將進一步釐清。

這名蔡姓老翁，上月22日騎著腳踏車從家中外出遲未返家，家屬發現焦急四處找人，並向警方報案，連日家屬也在大里和鄰近的太平可能去的地方找人，但都無所獲，因海葵颱風撲台，家屬心急昨天找上台中市山海屯救援協會等民間救難單位協助找人，並拜託警方擴大調閱監視器。

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因家屬懷疑蔡男可能到自家果園附近，台中市山海屯救援協會總幹事賴文清，昨天帶領10多位隊員，前往太平正光街附近果園找人，但無所獲，直到昨天晚間接獲消息，調閱監視器發現蔡男8月22日當天最後騎單車經過大里健民橋，對岸產業道路旁的民宅監視器並拍到，當天傍晚6點多，蔡男曾牽腳踏車經過。

今天上午7點，台中市山海屯救援協會、浩霆救援協會立刻出動10多人，並攜帶搜救犬，前往附近的產業道路旁山溝、駁坎地毯式找人，8點多時經過一處山溝，隊員聞到附近有異味，決定擴大仔細搜索，果然在距離產業道路約10多公尺的山溝，發現倒臥石堆上，已經明顯死亡疑似蔡的男的遺體，立刻通報警方到場處理，因發現的遺體外觀、面容難辨，將採集檢體和家屬進行比對，不過家屬從身上衣褲和皮帶認出應該就是蔡男，因發現的地點，連平時經常鍛鍊的救難人員都覺得不好爬上去，85歲的蔡男為何會獨自到這裡？以及死因為何？檢警將相驗後進一步釐清。

台中市大里一名85歲蔡姓老翁，上月22日騎單車外出不見蹤影。（記者陳建志翻攝）

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