醫師墜樓亡地方議論 彰基發4點聲明籲讓往生者安息

彰基體系1名醫師日前墜樓身亡，彰基今發聲4點聲明，呼籲讓往生者安息及家屬平靜生活。 （資料照）

2023/09/02 15:54

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市某大樓8月31日傳出1名男子墜樓，頭顱破裂全身多處骨折，送醫搶救無效宣告不治，這起墜樓命案的男子身分與墜樓原因在地方傳得沸沸揚揚，彰化基督教醫院今天發聲明證實死者是該院體系的醫師，院方並發表4點聲明，呼籲讓往生者安息及讓家屬平靜生活。

消防局前天下午3點多受理彰化市某大樓墜樓救護案件，救護人員到達時男性患者已倒臥1樓地面，疑似從頂樓墜樓，頭顱撕裂傷、下半身及右手骨折，經評估為OHCA〈無呼吸心跳〉，救護人員給予清理傷口、包紮止血、頸圈、長背板固定、LUCAS+AED、建立呼吸道等適當處置，送往彰化基督教醫院搶救，仍因傷重宣告不治。

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這起墜樓案發生後就有人直指死者是彰基醫院的醫師，還有人認為可能是身體有狀況；不過也有人認為逝者已矣，就讓這件事情平靜的過去，不要再討論或評論渲染，另有人強調走了都是憾事，不需要八卦討論。

彰化基督教醫院今天發聲明表示，感謝媒體及社會大眾的關心，但也怕造成醫師家屬二次傷害，經醫師妻子同意後，發布4點聲明。彰基指出，該位醫師在臨床表現相當優秀認真負責；與同事和睦相處，氣氛融洽；無職場霸凌事件；無財務問題，請讓往生者安息及家屬平靜生活。

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