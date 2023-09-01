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壓力太大？ 彰縣知名醫院醫師 驚傳墜樓身亡

彰化市某大樓昨天驚傳1名男子墜樓，消防局派員火速送醫搶救仍宣告不治。（記者湯世名攝）

彰化市某大樓昨天驚傳1名男子墜樓，消防局派員火速送醫搶救仍宣告不治。（記者湯世名攝）

2023/09/01 22:25

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市某大樓昨天驚傳1名男子墜樓，頭顱破裂全身多處骨折，送醫搶救無效宣告不治，這起墜樓命案在地方傳得沸沸揚揚，有人指稱死者是某知名醫院的醫師，疑似壓力太大，也有人說逝者已矣，讓這件事平靜的過去 勿再討論，今天該院也證實的確是他們醫院的醫師，已請假多日，原因尚不知。彰化警分局則表示死者生前心情低落，墜樓原因仍待釐清。

消防局指出，昨天下午3點多受理彰化市某大樓墜樓救護案件，救護人員到達時男性患者已倒臥1樓地面，疑似從頂樓墜樓，頭顱撕裂傷、下半身及右手骨折，經評估為OHCA〈無呼吸心跳〉，救護人員給予清理傷口、包紮止血、頸圈、長背板固定、LUCAS+AED、建立呼吸道等適當處置，送往彰化基督教醫院搶救，仍因傷重宣告不治。

這起墜樓案發生後，地方傳聞沸沸揚揚，有人指稱死者是某知名醫院的醫師，並且疑遭霸凌，還有人認為可能是身體有狀況；不過也有人認為逝者已矣，就讓這件事情平靜的過去，不要再討論或評論渲染，另有人強調走了都是憾事，不需要八卦討論。

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