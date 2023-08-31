十條通情侶檔偷遍夾娃娃機店被逮 車上還備有逃亡用草蓆

新北市警淡水分局逮獲共揹10條通緝的潘姓、吳姓情侶檔。（記者吳仁捷翻攝）

2023/08/31 13:19

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警淡水分局查緝轄內夾娃娃機店兌幣機遭竊，以車追人，攔獲潘姓女駕駛及乘客吳女，赫見潘女被發布7條通緝、吳女也被發布10條通緝，警方查出，潘、吳這對情侶檔，去年底也因持鐵鍬破壞娃娃機台偷銅板被逮，這次更借友人車輛犯案、四處亡命，兩人偷騙台灣西部店家，車上還備有草蓆供平日在公園、停車場睡覺使用。

淡水區公明街一間夾娃娃機店15日遭竊，損失近1萬元零錢，警方調閱監視器，鎖定接應犯嫌涉案車輛，隨後因情侶檔遲未歸還車輛，車主擔心吃上刑責，提告侵占；警方今天清晨發現涉案車輛行蹤，發動攔截圍捕，在淡水區淡金路與忠愛街口攔獲這對通緝鴛鴦。

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26歲潘姓女駕駛被逮後，警方查出她被台南地院、基隆、士林、桃園、台中、彰化、台南等地檢署發布竊盜、侵占、偽造貨幣等7案通緝；27歲吳姓女乘客則被台南地院及基隆、桃園地檢署發布毒品、竊盜等3案通緝。

據了解，潘女、吳女2嫌曾於去年12月底，持工具破壞娃娃機台偷走零錢，被淡水警分局查獲移送，未料，交保後持續犯案，因車輛故障維修，向朋友借車代步卻遲未歸還，還在多處犯案，害車主險背黑鍋，氣得提告侵占。

潘女辯稱，為籌措罰金四處擺攤工作，沒到地檢、地院報到，員警在車上查扣犯案用斧頭、鐵棍等多項破壞工具，但讓警方好奇的，還有一捆草蓆，潘女不好意思的透露，2人因缺錢，平日以車為家，四處躲避警方追緝，除了睡車上，有時甚至在公園、停車場鋪草蓆過夜，員警不禁面面相覷。

警方逮人時，還在車上起出逃亡時棲身的草蓆。（記者吳仁捷翻攝）

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