冷氣砸死女大生 新北檢先補償180萬、犯保再助家屬求償

冷氣機從17樓墜落砸死黃姓女大生。（資料照）

2023/08/30 23:05

〔記者吳政峰／台北報導〕21歲黃姓女大生7月21日在新北市新埔捷運站前等公車，遭17樓墜落的冷氣機砸死，新北地檢署除啟動偵查，並火速依照甫施行的「犯罪被害人權益保障法」新制核定補償180萬元。法務部30日指出，將督導犯罪被害人保護協會協助家屬向加害人提起民事求償。

法務部表示，今年2月8日總統公布的犯罪被害人權益保障法調整「犯罪被害補償金」定位性質，從「民事概念之代位賠償給付性質」修改為「社會福利補助之給付行政性質」，各類補償金改行「單筆定額給付制」，減少申請人長期等待或期待落空的心理負擔。

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法務部說明，舊制原應由補償金減除被害人所受損害賠償或金錢給付，在新制中現已毋須減除，以避免影響後續被害人向加害人提出民事賠償的權利，根本性調整補償金規定及定位，加速審議效率並減少二度傷害，務求補償從優、審議從速、程序從簡；補償金額度更將隨物價指數每年滾動性檢討調整，以彰顯國家責任與照顧人民精神。

法務部強調，對於犯罪行為人本應自負的損害賠償責任，法務部將督導犯保協會協助被害人向加害人或其他應負損害賠償責任之人，進行民事求償、假扣押、假處分等程序，以利充分保障犯罪被害人的各項補償或賠償權益。

法務部指出，本次不幸事故發生後，法務部保護司及犯保協會新北分會旋即協助被害人家屬申請因犯罪被害致死者的遺屬補償金，新北地檢署亦迅即召會審議，決定發放最高補償金額180萬元，該分會日後亦將持續提供家屬訴訟協助及心理諮詢等服務，務期能夠藉由一路相伴家屬，幫助家屬度過難關。

法務部表示，期待透過本次犯保法修正，能真正對被害人家庭提供及時的補償與協助，彰顯我國人權立國精神，並呼籲社會大眾能與法務部及犯保協會站在一起，共同以尊嚴、同理陪伴、支持被害家庭度過難關。

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