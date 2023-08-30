政大女學生遭冷氣砸死 家屬獲被害補償金180萬

冷氣機從17樓墜落砸死等車女大生。（記者王定傳攝）

2023/08/30 11:01

〔記者王定傳／新北報導〕今年7月間黃姓女大生，在新北市新埔捷運站遭冷氣砸死，案發後，法務部與犯罪被害人保護協會協助家屬申請犯罪被害補償；新北地檢署犯罪被害人補償審議會昨開會審議，因女大生確是因犯罪行為而死亡，犯罪事實明確，全數出席委員決定補償180萬元。

這起意外發生在7月21日下午1時許，21歲政大黃姓女學生與胞姊要從八里住處到新店駕訓班學車，未料兩姊妹如常搭車到新埔捷運站換車到新店，在新埔站2號出口公車亭等車時，黃女悠閒走過公車亭後方，胞姊在後看手機，突然一台冷氣墜落，直接砸中黃女，應聲倒地，胞姊回神後衝上前抱起她安撫，見胞妹頭部流血，連忙報案。

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路人見狀上前協助，一名經過的護理師見狀，對黃女施以CPR急救，救護車趕抵時，還有人指引，消防救護員接手電擊、CPR，但黃女失去呼吸心跳，到院急救1小時仍不治。

警方獲報到場，經調查事發社區大樓17樓王姓女房客當時找人安裝冷氣，31歲工人李建邦承認安裝冷氣不慎墜落，得知砸到人也相當驚訝，得知闖禍後，嚇得臉色蒼白；檢方複訊後依過失致死罪嫌，諭令李嫌3萬元交保並限制住居。

犯罪被害人權益保障法新法7月施行，強調對犯罪被害人及其家屬的尊嚴、同理，並透過公私協力，擴大深化服務內涵，落實對犯罪被害人各項權益的保障；法務部及高檢署亦要求各地檢署應落實新法意旨，依該法規定，如是犯罪事實明確者，應自收受申請書之日起，儘速召開審議會，新北檢在案發後一個多月即完整調查、審議。

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