台南白河2土地公廟遭竊 嫌犯沒偷錢卻連金紙、神衣都摸走

白河警查扣土地公的神衣、神帽、金牌、小香爐等證物。（警方提供）

2024/05/16 12:40

〔記者楊金城／台南報導〕台南市白河區埤仔頭2間土地公廟，5月8日上午被竊賊偷走土地公神像的神帽、神衣、金牌，連金紙、香、淨爐也被洗劫，卻沒偷香油錢，白河警分局查出58歲黃姓慣竊幹的，卻說不出為何只偷土地公廟，分局今天（16日）將全案依竊盜罪移送法辦。

黃嫌是警方列管的地方治安人口，上月才因涉嫌偷剪電纜線被白河警查辦，未料他在5月8日跑去埤仔頭偷了土地公廟，拿走土地公的神衣、神帽、金牌，隨後又跑去附近另一家土地公廟偷竊小香爐、金紙和香，他發現廟公前來，趕緊假裝在廟埕掃地，還回應廟公說沒看到可疑人士，之後落跑。

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白河警分局接獲2家土地公廟報案後展開追查，土地公廟內監視器拍到頭戴安全帽的黃嫌正在偷竊土地公的神衣，白河派出所所長陳旭昇一眼就認出黃嫌涉案。

白河派出所警員林哲弘、劉聖慈隨即追查黃嫌行蹤，找到部分贓物放在黃嫌的機車，昨天才將黃姓竊嫌查緝到案，今天將全案依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

警方呼籲民眾住家或宮廟若有供奉神明的衣物、物品遭竊，可向白河派出所聯絡指認。同時也提醒宮廟應加裝監視系統，定時清點廟內財物，避免成為竊賊覬覦目標。

白河土地公廟內監視器拍到頭戴安全帽的黃嫌正在偷竊土地公的神衣。（白河警分局提供）

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