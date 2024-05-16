台南白河2土地公廟遭竊 嫌犯沒偷錢卻連金紙、神衣都摸走
2024/05/16 12:40
〔記者楊金城／台南報導〕台南市白河區埤仔頭2間土地公廟，5月8日上午被竊賊偷走土地公神像的神帽、神衣、金牌，連金紙、香、淨爐也被洗劫，卻沒偷香油錢，白河警分局查出58歲黃姓慣竊幹的，卻說不出為何只偷土地公廟，分局今天（16日）將全案依竊盜罪移送法辦。
黃嫌是警方列管的地方治安人口，上月才因涉嫌偷剪電纜線被白河警查辦，未料他在5月8日跑去埤仔頭偷了土地公廟，拿走土地公的神衣、神帽、金牌，隨後又跑去附近另一家土地公廟偷竊小香爐、金紙和香，他發現廟公前來，趕緊假裝在廟埕掃地，還回應廟公說沒看到可疑人士，之後落跑。
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白河警分局接獲2家土地公廟報案後展開追查，土地公廟內監視器拍到頭戴安全帽的黃嫌正在偷竊土地公的神衣，白河派出所所長陳旭昇一眼就認出黃嫌涉案。
白河派出所警員林哲弘、劉聖慈隨即追查黃嫌行蹤，找到部分贓物放在黃嫌的機車，昨天才將黃姓竊嫌查緝到案，今天將全案依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。
警方呼籲民眾住家或宮廟若有供奉神明的衣物、物品遭竊，可向白河派出所聯絡指認。同時也提醒宮廟應加裝監視系統，定時清點廟內財物，避免成為竊賊覬覦目標。