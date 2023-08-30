驚悚！桃園老婦穿越車道 慘遭曳引車撞倒輾斃

桃園市蘆竹南崁鬧區發生婦人被曳引車撞倒輾壓慘死意外，警方與救護人員到場處理。（記者余瑞仁翻攝）

2023/08/30 16:32

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市蘆竹區南崁鬧區今天上午發生曳引車輾死穿越馬路婦人憾事，警方初步調查，曳引車黃姓駕駛當時正停等紅燈、見綠燈後起步行駛時，車頭撞擊違規穿越馬路的陳姓老婦，陳婦倒地後遭前輪輾壓，經送醫急救不治，詳細肇責由警方調查中。

警方表示，此案發生於今天上午9點許，經調閱路口監視影像，當時60歲的黃姓曳引車駕駛行車於南山路、中正路口停等紅燈，71歲的陳姓婦人從一旁路邊直接穿越馬路，穿梭在停等紅燈的車陣中，此時前方路口亮起綠燈，眾多車輛紛紛起步前行，陳婦這時走到黃男駕駛的曳引車車頭前方，黃疑因視線死角沒發現車頭前方有路人也起步前行，陳婦當下被撞倒遭曳引車前輪輾過、當場濺血，路人見狀嚇壞報案，陳婦經救護車緊急送往林口長庚醫院急救，因傷勢過重於上午10點30分宣告不治。

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警方表示，初步調查認為肇事原因疑為營業曳引車駕駛未注意車前狀況及行人違規穿越車道，黃姓駕駛酒測值為零，待製作筆錄後將報請桃園地檢署檢察官相驗；警方也再度呼籲行人切勿違規任意穿越馬路，並儘量遠離大型車輛，而大型車輛駕駛應注意路口行人有無接近內輪差、視野死角等情況，謹記「車輛慢看停、行人停看聽」，才能保障生命財產安全。

救護人員將被曳引車前輪輾壓的陳姓老婦救出。（記者余瑞仁翻攝）

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