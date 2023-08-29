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里長候選人送禮想勸退對手 「8年後再挺你」被法官認為合理協商

王姓里長與姪子否認「搓圓仔湯」勸對手退選，法官也認為罪證不足判無罪。示意圖。（資料照）

王姓里長與姪子否認「搓圓仔湯」勸對手退選，法官也認為罪證不足判無罪。示意圖。（資料照）

2023/08/29 14:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄林園區王姓里長候選人（開票後順利當選）在去年九合一選舉前，送「約翰走路」洋酒、2萬元紅包勸對手退選，並承諾「8年後再挺你」，王男被檢方依違反選罷法起訴後，對方出庭作證否認收紅包，法官也認為王男的承諾算合理協商，判無罪。

判決指出，王姓和李姓里長候選人都是該里的挑戰者，去年7月間，王姓里長候選人透過姪子幫忙，3度向李姓里長候選人「寄話」，勸李姓里長候選人退選，並拿出約翰走路藍牌酒及紅包2萬元，並承諾「做完兩屆里長後，8年後，會全力支持你參選」。

但李男拒收紅包，只把洋酒留下來，檢調認為王男和姪子涉及選罷法行求賄賂罪，偵結後依法起訴兩人；高雄地院審理時，王男和姪子否認犯行，並表示李男是開神壇，當時包2萬元是為了給神明慶生，不是用來「搓圓仔湯」。

李男出庭作證時，也說王男的姪子過去幾年都會參加神明生日宴，也會包紅包贊助，這次他沒收紅包的原因，是因為王男姪子給紅包時，已經過了神明宴好幾天，他覺得不好再收錢，才會僅留下洋酒；法官認為，檢調並無提供王男和他姪子行賄「搓圓仔湯」，且「8年後再挺你」屬合理協商、斡旋行為，因此認定罪證不足判兩人無罪，可上訴。

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