里長拚連任花萬元買高鐵票當「返鄉專車」 結果選輸還要坐牢

高雄蔡姓里長拚連任花萬元買高鐵票當「返鄉專車」，結果選輸還得去坐牢。示意圖。（資料照）

2023/08/22 12:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市鹽埕區蔡姓前里長為了拚連任，花了一萬元買高鐵來回車票，讓兩位住在桃園的鄉親南下投票支持他，結果蔡男不但選輸，還被法官依違反選罷法「交付賄賂罪」判刑1年8月、遞奪公權3年。

判決指出，去年九合一選舉競爭激烈，鹽埕區蔡姓前里長為了拚連任，四處拜托北漂的鄉親能南下投他一票，住在桃園的毛姓和蔡姓婦人，戶籍仍在高雄，但她們原本沒有打算回高雄投票，蔡姓前里長抱著「贏一票也是贏」的理念，拿出一萬元買下投票前一天的高鐵車票，希望毛、蔡兩人能撥冗南下。

請繼續往下閱讀...

毛、蔡兩人見有人出錢，於是興高采烈帶著各自的孫女搭車返鄉，先回家和家人團聚後，選舉當天投完票後再拿蔡男提供的高鐵票搭車返回桃園，結果檢方獲報展開追查，蔡男等人坦承犯行，被檢方依違反選罷法起訴。

高雄地院審理時，法官認為，蔡男賄賂的對象僅有2人，若依選罷法規定，可處3年以上、10年以下徒刑，刑度仍嫌過重，因此酌減其刑為1年8月、遞奪公權3年；至於兩名拿高鐵票返鄉的毛姓及蔡姓婦人，則被依投票權人收受賄賂罪各判徒刑3月、緩刑2年、遞奪公權1年，並應接受法治教育1場次，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法