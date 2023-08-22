七美外籍漁工後送遭空審中心擋下惹爭議 海巡接手送醫

七美外籍人士最後以海巡艦艇接回。（澎湖海巡隊提供）

2023/08/22 14:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕醫療救援應不分國界！今（22）日凌晨七美衛生所一名外籍漁工，被衛生所診斷可能為闌尾炎，想要申請澎湖縣駐地醫療直升機後送，卻遭到衛福部空審中心以「外籍人士為由拒絕審核」；最後由澎湖海巡隊巡防艇接手，將外籍病患後送馬公救治，引發各界爭議。

台灣救援單位在國際頗負盛名，許多國外天災發生後，第一時間就能看到我國救援單位以「人道救援」名義遠赴他國馳援，但此次七美事件，卻被空審中心以外籍人士拒審，若因後送時間延誤，導致死亡或重傷，恐將影響國際觀瞻。

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其實相關案例在2019年時澎湖縣就曾發生，一名外籍漁工作業時手臂斷裂，當時空審中心就拒審，最後是凌天航空秉持人道救援態度執行任務。但因澎湖縣駐地醫療直升機是澎湖縣民的福利，觀光客及外籍人士必須有自付額，外籍人士需全額自費近20萬元，澎湖縣外籍勞工人數多，並正常投保健保，但衛福部空審中心仍以外籍人士為由拒審，因此自付額只能轉嫁到船東負擔。

衛福部空審中心成立，是避免後送機制浮濫，但每年編列空審中心經費高達2千多萬，但每年在澎湖縣因「不符合後送資格」被拒絕案例，即使執行了也花不到500萬，為何不將任務執行的決定權回歸地方衛生局。外籍漁工案由澎湖海巡隊接手，0時45分派遣線上10087巡防艇緊急趕往，2時10分抵達七美港順利搭載病患、醫護人員及陪同友人共3人，於4時順利抵達並交由澎湖縣消防局救護車載往三軍總醫院澎湖分院就醫。

空審中心拒審外籍人士後送案，引發外界爭議。（凌天航空提供）

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