名醫劉偉民替病患切除子宮逾告訴期不受理 摘除卵巢判無罪

婦科名醫劉偉民替女病患切除子宮、摘除卵巢挨告，民事部份，劉和醫院被判應連帶賠償80萬元確定；至於刑事部份，高院判劉無罪，驚險過關。（資料照）

2023/08/22 13:44

〔記者楊國文／台北報導〕台北醫學大學附設醫院婦產科主任、名醫劉偉民，遭林姓女病患指控替她開刀治療子宮肌瘤時，未盡告知義務，即切除子宮導致無法生育，另一次手術進行摘除雙側卵巢、輸卵管的達文西手術，使她輸尿管破裂造成血尿情形，高等法院判劉偉民、北醫應連帶賠償80萬元確定，不過，過失重傷害的刑責部份，高等法院維持一審判決，認定遭切除子宮的林女已逾6個月的告訴期，仍判公訴不受理，至於摘除卵巢、輸卵管的達文西手術，未違反醫學常規，判無罪，全案確定。

林姓女病患指稱，2005年7月間她當時35歲，屬生育年齡的婦女，因腹痛與經痛問題到北醫婦產科求診，醫師劉偉民診療認為她有子宮肌瘤、子宮肌腺瘤等問題，劉並未告知手術需切除子宮，或說明治療方針、處置用藥、手術成功率等，同月27日，逕自在手術中變換手方式，進行「腹腔鏡輔助子宮肌瘤摘除術」，切除4分之3子宮，所殘餘的子宮頸無法有正常懷孕生育，使她失去生育能力，涉嫌過失重傷害罪。

請繼續往下閱讀...

此外，2014年8月13日，林女（44歲）再度因腹痛問題到北醫就診，醫師劉偉民告訴她是右側卵巢囊腫併子宮肌瘤，未先採取藥物治療或腹腔鏡手術輔以藥物治療，也未告訴她手術可能發生併發症，或手術並非唯一治療方式，即建議她接受「達文西機械手臂輔助全子宮切除及雙側卵巢輸卵管摘除手術」，切除子宮與雙側卵巢、摘除雙側輸卵管，使她提早發生更年期障礙等症狀及遭受重傷害，身心遭受莫大痛苦，提起民事、刑事告訴。

劉偉民、北醫均辯稱，術前已告知林女相關風險，林女丈夫也簽署手術同意書，否認有醫療過失。

高等法院維持一審見解認為，林女當時尚未停經，其卵巢尚有排卵、分泌女性激素等生理功能，且術前研判為良性卵巢腫瘤，依據醫療常規，林女確實尚有切除卵巢囊腫等3種選擇，但劉偉民術前卻未盡明告知林女的義務，以致林女未能得知切除雙側卵巢、輸卵管並非絕對必要，已有明確過失，判劉、北醫應連帶賠償林女80萬2060元確定。

刑責部份，台北地院認定劉偉民被控2005年7月間的過失重傷害部份，已逾告訴期限，判公訴不受理，另外，劉涉2014年8月間的過失重傷害罪部份，判決無罪。檢察官不服，上訴高等法院。

高等法院審理後維持一審見解認為，2005年7月部分，林女表示於2008年2月15日經其他醫師診療告知其遭切除子宮一事，與林女就醫的病歷紀錄相符，不過，林女直到2015年1月30日才提起刑事告訴，已逾6個月的告訴期間。

至於2014年8月13日的部分，高院審理認為，劉偉民替林女施行的手術，是依臨床症狀判斷，且經過林女和家屬同意後才執行。林女手術治療方式，雖然有多項選擇，但劉所施行的手術，亦屬選項之一，且手術施行過程，與一般常規手術相符，並未違反醫療常規，即使有未盡告知義務，並未構成過失重傷害的刑責，仍判無罪，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法