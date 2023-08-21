前NCC專委喬建中釀玉山森林大火判12個月 農委會求償2.88億

喬建中等5人鋸木、撿木在杜鵑營地生火煮食，引發森林大火延燒12天，南投地院審結判刑，喬建中和砍木生火的鍾姓男子各被判2個6月徒刑，其他4人也被判2個徒刑，除各被判6月，另各有2月到4月不等徒刑。（資料照）

2023/08/21 13:35

〔記者陳鳳麗／南投報導〕前NCC專委喬建中等5人登山隊，前年5月鋸刺柏和撿枯木在杜鵑營地生火煮食，引發大火，燒毀林地79.7公頃，南投地院審結判決，喬等5人被以竊取森林主產物罪名各判刑6月，各併罰金60萬元；另失火燒毀國家森林罪部分，喬、鍾2人各判刑6月，其餘4人各判4月到2月不等徒刑，農委會求償高達2.88億餘元移由民事庭審理。

南投地院判決書指出，前年5月15日由喬建中揪團並擔任領隊的5人登山隊抵杜鵑營地紮營，鍾姓男子撿拾枯木及餘留的根株、殘材生火，再持鋸子將刺柏及樹木分鋸成木塊，由朱姓男子協助搬到營火堆，鍾男生火不順，喬建中等人協助生火，並再去撿枯枝等物丟入營火中而順利生營火。

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杜鵑營地禁止生營火，但身為領隊的喬建中過程中未阻止鍾男生火行為，且朱、吳、彭和喬也協助生火。深夜5人未確認火勢是否全滅即去休息，導致該營火堆下方腐質層燃燒後往南延燒，並延燒四周林地，喬建中隔日凌晨起床發現地面有火自行撲滅又去睡，並未打119報案，之後因地底腐質層燃燒蔓延並引燃，失火燒毀國家森林，燒了12天才控制火勢，燒毀玉山林地79.7公頃。

喬建中僅承認失火燒毀他人之森林，否認竊取森林主產物，其餘4人兩罪皆否認，法官認為，喬建中等5人，未深思國家森林具有涵養國土，孕育自然生物之效，對自然生態與環境保護有重大意義，培育不易，未確實遵守杜鵑營地禁止生營火，也未顧及四周地質環境，選擇在杜鵑營地生火，喬建中身為領隊未制止生火，凌晨發現有火，喬又太過自信自行撲滅，未叫醒其他人一起滅火或通報消防隊，錯失滅火時機，最後釀成森林大火。

因喬建中等人生火造成森林大火延燒79.7公頃林地，行政院農業委員會林務局（現為農業部林業及自然保護署）提起刑事附帶民事訴訟，向喬建中等人求償2億8803萬3607元部分，南投地院移送民事庭審理。

鋸刺柏當柴火燒，喬建中等5人皆被以竊取森林主產物罪名各判刑6月。（資料照）

褐色部分就是被喬建中等人生營火燒毀的森林。（資料照）

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