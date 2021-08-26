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    玉山大火／鋸木生火烤鹿肉...檢轟喬建中常態違法生火

    喬建中曾在臉書貼文用扁柏炭烤牛排，後來都被搜尋出來。（取自臉書，記者陳鳳麗翻攝）

    喬建中曾在臉書貼文用扁柏炭烤牛排，後來都被搜尋出來。（取自臉書，記者陳鳳麗翻攝）

    2021/08/26 05:30

    杜鵑營地 砍刺柏煮食

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕NCC前專委喬建中所率領的5人登山隊紮營玉山國家公園杜鵑營地，砍伐刺柏及撿拾枯木烤肉煮晚餐兼生營火，引發森林大火，燒燬22公頃珍貴林木。喬建中等人出發前在群組討論，出現「我怕臨時要烤鹿肉，瓦斯不夠怎麼辦…」、「烤鹿肉當然不會用瓦斯」等對話，且喬建中曾PO文，「同行的小朋友有時看我任性的在蒸鼎泰豐小籠包，…扁柏炭烤牛排…」檢察官怒批，喬建中顯然將登山違法生火視為常態，釀成了這場生態浩劫。

    喬建中帶鍾姓等4友人前往大水窟山賞杜鵑花，出發前一天在群組討論時，鍾男還留言「我怕臨時要烤鹿肉，瓦斯不夠怎麼辦」，並附加「忘了要違法生火的話」，喬建中回覆「烤鹿肉當然不會用瓦斯啊」、「不過我確實是有在考慮是否要帶鋸子」等訊息。鍾男後來留言：「鋸子是標準配備吧！」

    檢實勘 目睹山林慘況

    喬等人明知公園區域內禁止營火，一行人傍晚抵達杜鵑營地，就依群組討論的共識「生營火煮食和取暖」，喬負責煮晚餐，其他人在營地四周竊取撿拾枯損殘材，鍾男並砍伐刺柏，放在營火堆旁當主柴燃燒。喬等人未熄滅營火，地底腐質層蔓延悶燒，引燃地面林木，一發不可收拾。

    該場大火導致大量珍貴林木焚燬，損失高達2億多元。南投地檢署檢察官用5天4夜來回走了60公里現勘，目睹森林遭焚燬慘況，在起訴書中沉痛表示，我國長期復育的生態多樣性環境遭受嚴重損害，不知需再經過多久及投入多少心血才能復育，且無形間也減少這塊島嶼上人與自然對話的可能性，及世代間山林美景的記憶斷層。

    生態浩劫 復育路迢迢

    森林大火後，曾有山友找出喬建中在臉書的貼文，檢察官起訴書中也提及該貼文，「同行的小朋友有時看我任性的在蒸鼎泰豐小籠包，有時聽我嚴令把柴火中不是扁柏的雜木全部抽掉再開始炭烤牛排，能分享一些對生命（莫名其妙）的堅持，應該是這些計畫最大的收穫」，指喬建中顯然將登山活動之違法生火行為視為常態。

    NCC前專委喬建中（小圖，取自民視）等登山客盜木生營火煮食，發火玉山森林大火，延燒面積達79.7公頃；起火點在杜鵑營地，圖中棕色處為遭燒燬的珍稀林木（大圖，嘉義林管處提供）。

    NCC前專委喬建中（小圖，取自民視）等登山客盜木生營火煮食，發火玉山森林大火，延燒面積達79.7公頃；起火點在杜鵑營地，圖中棕色處為遭燒燬的珍稀林木（大圖，嘉義林管處提供）。

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