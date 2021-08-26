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    打擊森林縱火 林務局推修法加重刑罰

    今年五月玉山大火，森林護管員背負水源灌救，歷經12天才撲滅。 （嘉義林管處提供）

    今年五月玉山大火，森林護管員背負水源灌救，歷經12天才撲滅。 （嘉義林管處提供）

    2021/08/26 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕NCC前專委喬建中等5名登山客，鋸下林木或撿拾枯木、木塊生火引起玉山森林火災，除建請法院從重量刑，林務局對喬等人提出2億2800多萬元的民事求償，也將修法加重民眾蓄意在山林縱火的刑責與罰金。

    2001年大甲溪森林火災，當時林務局求償金額為1億0604萬元；這次喬建中等5人引起的大火，延燒面積達79.7公頃、受害面積達22公頃，動員救援達910人次、直升機83架次，投水量160噸，受損林木包含台灣冷杉、台灣鐵杉、台灣二葉松、玉山杜鵑等珍稀林木，嚴重破壞我國長期復育的生態多樣性環境，林務局求償金額納入生態補償金額，因此超過2.2億元。

    其中，生態服務價值損失費用1.97億元、林木價值損失1700萬元、人事消防成本1300萬元，由於林務局已提出假扣押，但需要提出4930萬元擔保金，目前已陳報行政院，希望能同意調整經費籌措支付。

    林務局指出，隨著科技進步，不論是蓄意縱火、不慎引火者，現在都可以利用科技找到引火者。

    林務局也透露，將提出森林法修法，草案擬訂中，送農委會、政院後，力拚這會期可送進立院審查。

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