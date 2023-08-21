人行道淪為私人停車格？南投南崗2路列交通治理重要路段

南投市南崗2路人行道緊鄰住家騎樓，但一線之隔卻涉及有無違停問題，值得民眾留意。（記者謝介裕攝）

2023/08/21 09:28

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市南崗2路因商家林立，致人行道設計也獨樹一幟，緊鄰商家騎樓，更顯得寬敞，以方便民眾進出，怎料，警方竟頻頻接獲檢舉，指人行道有淪為民眾私人停車格之虞，警方也特別將此路段列為交通宣導及治理重點，提醒民眾千萬別將人行道與騎樓混淆，違者，將依違反交通法規開單告發。

南投縣警察局交通隊指出，南崗2路除可銜接國道3號南投交流道外，更是南崗工業區對外聯繫要道，有的民眾接到警方開出的紅單後，還會搞不清楚原因及狀況，直至警方進一步說明後，對於違規事項也才恍然大悟。

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其中，最大的誤解就是，許多民眾以為車子的前輪停在騎樓就不算違規，卻忽略車子的後輪仍位於人行道上，還是有妨礙其他人、車通行處所的全安疑慮，可依違反道路交通管理處罰條例第55條等相關法規，處300以上、600元以下罰鍰。

警方說，南崗2路的人行道與騎樓雖然僅一線之隔，但卻是合法與違規的差別，一般而言，透天厝住家騎樓都有遮風避雨設施，人行道則沒有，換言之，民眾停好車後，若從車子後輪位置抬頭仍可直視天空，未遭任何設施遮掩，便意味車子仍有壓到人行道違規之虞，若民眾能多注意這些小細節，且不存僥倖心態，相信便可大大降低收到紅單的機率。

除此，依據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第2條第5項修正規定，包括在人行道、行人穿越道、交叉路口等路段、處所違規臨時停車，遭取締開單後，還要依交通違規記點新制被記點數1點，1年內記滿12點，車主還須被處吊扣駕照2個月處分，不容民眾等閒視之。

南投市南崗2路人行道與住家騎樓僅一線之隔，圖中車子後輪所停的位置是人行道，便可能涉及違停而遭開單告發。示意圖。（記者謝介裕攝）

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