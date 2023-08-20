閨密翻臉反目成仇 互揭性醜聞都吃官司

閨密互揭瘡疤爆彼此性醜聞，新竹地院均判刑。（記者蔡彰盛攝）

2023/08/20 14:54

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕原為閨密的楊女與黃女因細故翻臉，二人竟在IG上互爆猛料，黃女先寫楊女「睡了男友的大哥、還去當有老婆有孩子的男人小三」楊女則反擊「我也可以舉報你在賣淫啊..到底是誰當人家小三給人包養？」新竹地院依個資法與誹謗罪將二女均判刑。

法官調查，楊女、黃女原為朋友關係，雙方因細故產生誤會，2人去年9月11日在IG上私訊相互攻擊，黃女寫「我會讓全世界知道妳綠了妳男友、睡了妳男友的大哥、裝沒事、還去當有老婆有孩子的男人小三這件事」。

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事後楊女則反擊「還要掰喔..我也可以舉報你在賣淫啊..到底是誰當人家小三給人包養、他們還說你出國做伴遊，穿爆乳裝坐在一個老頭子旁邊」、「我朋友就在機場看過她跟一個年紀上百的老頭，證實了伴遊接通告的事實」、「出國做伴遊喔」、「攪屎棍」等文字，並蒐集含有黃女多張私人照片，製作成影片供人閱覽。

法官審酌楊女擅自非法利用黃女個人資料，侵害黃女個人隱私，所為實不足取；黃女僅因私人糾紛，不思以理性方法解決，就在可供不特定多數人瀏覽之社群軟體限時動態上，以散布文字方式，不實指摘足以毀損楊女名譽之事，除貶損楊女社會評價外，無濟於紛爭之解決，殊值譴責。

最後法官將楊女依個人資料保護法之非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，處有期徒刑3月，黃女依散布文字誹謗罪判刑2月，均緩刑2年。

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