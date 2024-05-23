工程師趁妻兒入眠「撿屍」女大學生 折返幫穿褲子被識破

情境照。（法新社檔案照）

2024/05/23 10:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市全姓工程師於2022年，帶老婆小孩到表姊住處喝酒，就讀大學的表姊閨密小芳醉酒，被全男之妻扶入房間休息，他見妻子兒女等人在鄰近房間入睡，伺機性侵害小芳得逞，事隔2至3小時，又欲蓋彌彰再度潛入房內，為小芳穿上褲子，小芳雖醉酒，仍能辨識出全男身分，更記得全男為她穿褲子的行為，全男雖否認犯行，但小芳身上血跡卻有全男基因，法官痛斥他手段惡劣，依乘機性交罪判刑3年10月。

判決書指出，已婚且育有子女的全姓工程師，2022年10月22日晚間，帶妻子與小孩到表姊住處，與表姊的朋友等人喝酒，表姊的閨密小芳（就讀大學，化名）喝醉，全男的妻子將小芳扶進房內睡覺。不料，翌日凌晨3時許，全男見親人全部入眠，他偷偷潛入房間內性侵害小芳得逞，事隔約2、3小時後，又再度潛入房間，為小芳穿回內褲、外褲後離開，小芳雖醉酒，但仍能分辨是全男所為，報警提出告訴。

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案發後小芳身心受創，她原本在中市租屋就讀大學，案發後休學遷回台北，且有情緒低落等心理反應，曾於社工通話中崩潰大哭，她不願出庭再受傷害，法官也體諒她，沒有強求她出庭。

台中地院審理時，全男否認性侵害，更否認事後再度潛入房內，為小芳穿上褲子，一審不採信辯詞，依乘機性交罪判刑3年10月，全男不服判決而上訴二審，他還是始終否認犯行，不過，高等法院台中分院卻認為，檢體顯示，包括小芳短褲右後側臀部，以及右後側大腿部的血跡檢體，都混合全男的DNA（基因），可推論全男伺機性侵害小芳。

高等法院台中分院認為，全男雖無前科，竟於妻子與孩子都在同屋身旁之處，乘小芳女泥醉昏睡之際逞慾，顯見惡性不輕，手段亦屬惡劣，被害人小芳為此放棄大學學業，並決定休學重考，可見身心受害甚鉅，全男仍空言否認犯行，意圖卸責，態度不佳，駁回上訴，維持3年10月原判決，可上訴。

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