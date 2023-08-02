病房內亂指人是「小三」 女病患這下慘了

小如在病房公開指控某人元配是小三，被橋頭地院判罪。（記者鮑建信攝）

2023/08/02 06:52

〔記者鮑建信／高雄報導〕女病患小如（化名）為證明自己不是小三，在高市某醫院病房公開澄清，還指名道姓指黃某的妻子是小三，卻不知道黃某已再婚，其現任妻子小真（化名）不甘受辱提告，小如被橋頭地院依誹謗罪處拘役10日，得易科罰金。

判決書指出，2022年7月29日下午1點50分，小如在高雄市某醫院2樓病房，當場發表「各位同學我不是黃某某的小三，他的小三現在在班上，現在是他的老婆」等言論。黃的妻子小真憤而向岡山局報案，員警傳喚小如到案製作筆錄後，依妨害名譽罪嫌，移送橋頭地檢署偵查起訴。

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小如雖坦承有說過「各位同學我不是黃某某的小三」之言，但矢口否認犯行，辯稱：沒有說過「黃某某的小三現在是他的老婆」、「他的小三現在在班上。」這些話，也沒有講是誰或誰的老婆，不知道對方已再婚。

小如的辯護律師則指出，小如主觀上認定黃的太太還是前妻，所以沒有誹謗小真的犯意。

承辦法官開庭調查，小真結婚後，曾發放喜糖給病友，並告知對象是黃男，並據護理師證詞及對話錄音內容，認為小如知道她是黃的妻子外，同病房內至少50名以上病友聽到上開言論，乃判處小如拘役10天，如易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。

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