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咩咩咩MeToo！七美公羊「騎人」 飼主洗門風

發情闖禍的公羊，被五花大綁綁著示眾「洗門風」。（七美報報提供）

發情闖禍的公羊，被五花大綁綁著示眾「洗門風」。（七美報報提供）

2023/08/20 12:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣流行MeToo事件，竟也蔓延至離島七美 ，發生公山羊發情事件，竟然傳出羊騎人，害得飼主發紅包，並將公羊五花大綁示眾「洗門風」，飼主芳芳無奈的表示，這是一定要的，足失禮！讓受到驚嚇的鄉親壓壓驚，成為鄉野趣聞。

這起MeToo事件的男主角，是生在七美的羊咩咩 （公的，8個月大，就很秋了），因在發情期間，這陣子見到人，只要是人，男女不拘，只要一靠近牠，牠就從後面撲上去，做出不雅的動作，19日晚上更因此驚嚇到鄰里鄉親，害得飼主一早就急忙出面處理善後。

根據飼主芳芳表示，19日晚間發現，羊咩咩不見了，趕快去找，找不到，今天再衝去附近找，怕傷到別人，結果發現牠被綁在電線桿，一問之下，原來是牠19日晚上做出很不應該的事，掙脫勾繩後，見人就從後面撲上去，嚇死七美民眾，又不知怎麼辦，公羊發秋的時候力大無窮，「好加在」有人路過看到解救她，2人合力把這隻不要臉的羊咩咩綁在電線桿上，公開示眾。

芳芳一早就包2個紅包送給受到驚嚇的民眾，並親自登門為她家發秋的羊咩咩去道歉，飼主出面代替飼養羊隻「洗門風」，讓周遭的朋友們都笑歪了，直說，没聽過羊騎人的！芳芳無奈表示，一定要以家法伺候，讓闖禍的公羊接受處罰，這隻羊咩咩就被芳芳五花大綁了！ 對於其他羊群達到「遏阻」效應。

飼主芳芳出面善後，拿出兩個紅包給受害者壓壓驚。（七美報報提供）

飼主芳芳出面善後，拿出兩個紅包給受害者壓壓驚。（七美報報提供）

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