越南移工無照酒駕 騎車闖紅燈撞倒婦人被警壓制

阮男此時起身意圖逃逸，仍被員警追上前制伏。（警方提供）

2023/08/20 11:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名外籍移工今天上午騎車行經北屯區一處路口時，因行車搖晃遇警攔查，未料移工不但拒檢還加速逃逸，卻在下個路口闖紅燈迴轉，撞倒另輛機車造成女騎士受傷，警方見狀立即追上前徒步控制壓制，經查該移工不但無照還酒駕，訊後全案依公危罪嫌送辦。

台中市第五分局林姓警員執行取締酒駕勤務，今天上午7時12分許在北屯區文心路、熱河路，發現28歲越南籍阮姓移工騎車不穩，直覺可疑上前攔查，但阮男因心虛加速逃逸，林員則保持目視可見距離減速尾隨，未料阮男在騎經文心路、興安路時闖紅燈意圖迴轉，與另輛騎機車的馬姓女子（52歲）碰撞。

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這一撞造成阮男與馬女的機車雙雙連人帶機車倒地，且均輕微擦挫傷，但阮男發生車禍後仍起身意圖逃逸，林員見狀立即放倒警用機車，徒步追上抓人壓制，同時對阮男實施酒測，經查，阮男的酒測值高達0.79毫克，明顯超過法定標準值，立即將他上銬帶回偵辦。

據了解，阮男前一晚在宿舍喝酒，今天上午趁著休假想外出找朋友，但隔夜酒還沒退就上路，才會在路上騎車搖晃引起警方注意，訊後全案依公共危險罪嫌送辦；第五警分局也提醒民眾，開車或騎車不喝酒，若有酒駕情事必定嚴加取締送辦，以維護民眾的用路安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

阮男騎車闖紅燈欲迴轉，撞倒另輛機車雙雙倒地。（警方提供）

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