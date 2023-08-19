酒駕撞死逛大街母牛 肇逃男、飼主都送辦

母牛身亡後，繫在路旁農田的小牛不斷哀嚎啜泣，似乎知道母親不會再回來了。（辛天澤提供）

2023/08/19 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕昨日清晨五時許，澎湖縣道二○二線湖西段岔路口附近，一頭懷孕黃牛在大馬路閒逛，遭涉嫌酒駕的呂姓男子開車撞死後肇逃；警方調查後，將酒駕且肇事逃逸的呂男，依公共危險等罪嫌，移送法辦，飼主放任黃牛在馬路遊盪，已違反交通法規，將依妨害交通開出違規罰單。

馬公警分局調查，昨日清晨五時許，廿二歲呂男駕駛轎車，在澎湖縣道二○二號線撞死一頭母牛，呂男未報警處理，直接駕車離開現場。員警循線查獲，發現呂男有喝酒。

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由於牛隻橫阻馬路中線，影響往來交通，警方也立即派員前往現場維持交通，防止再釀車禍。

母牛一屍兩命 牛小哥哭了

警方透過湖西鄉公所找到母牛的飼主，湖西村長辛天澤也協助雇用吊車，將重達數百公斤的母牛移開，才發現是一屍兩命，母牛已經懷孕，肚中小牛也隨著母親殞命，更悲慘的是路旁農田繫著小牛的哥哥，不斷哀嚎啜泣，似乎已知道母親不會再回來。

道路交通管理處罰條例第八十四條規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，可處三百元至六百元罰鍰，飼主不得任意讓動物在大馬路上遊蕩，若在馬路上任意大小便，還違反廢棄物清理法，若釀成車禍，飼主也會有肇責，車主可提民事求償。

飼主虧大 損失二十萬元

但這次事件因肇事車主酒後開車在先，且自知犯罪而肇事逃逸，雙方肇事責任比例，將由行車事故鑑定委員會或法院進一步釐清判定。

這場車禍造成牛隻一屍兩命，依目前市值計算，一頭小牛價值六至七萬元、母牛要十餘萬元，加上吊車費用，飼主損失估計近廿萬元。

母牛屍體橫阻馬路，警方拉起封鎖線維持交通。（民眾提供）

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