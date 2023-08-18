軍人酒後當「代駕」開賓士超速自撞害死朋友 二審減1年判3年6月

張男酒後當代駕，開朋友賓士車自撞，導致朋友死亡，二審改為輕判3年6月。（民眾提供）

2023/08/18 15:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕張姓職業軍人於去年5月13日深夜，酒後竟當「代駕」，駕駛高姓友人的白色賓士車，載著有喝酒的高男返家，於彰化縣以超過時速50公里的速度，闖入對向車道，逆向行駛且失控撞擊電線桿，連車帶人摔入水溝，乘客高男慘死，張男的酒測高達0.739毫克，他還一度否認自己開車，一審依酒駕致人於死罪判刑4年6月，他上訴二審，高等法院台中分院認為一審量刑太重，改為輕判3年6月，可再上訴。

判決書指出，張男（已於去年9月退伍）於上述時間，於朋友住處喝酒聚會，駕駛高姓友人的賓士車，載高男返回彰化縣二林鎮的住處，卻在二林鎮二溪路2段，賓士車跨越雙黃線行駛，以超過當地限制時速50公里的速度，超速行駛於雙黃線上，之後於一處彎道闖入對向車道，逆向行駛且失控撞擊對向車道的電線桿，賓士車摔入水溝，高男因劇烈撞擊力道，頭胸腹鈍創併出血等傷害，當天上午5時許死亡。

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警方與檢方偵辦時，張男一度否認開車，但檢方依警員身上的密錄器等證據，認定是張男開車，彰化地院一審時，張男坦承酒駕，法官認為縱使兩人都喝酒，也能改搭乘計程車，或委請未喝酒的朋友代駕，張男卻反而在飲酒後坐上駕駛座開車，視法令為無物，不顧政府之禁令宣導，更漠視自身與同車乘客，以及其餘公眾的生命身體安全，最終導致高男死亡結果，酒駕導致不能安全駕駛，因而致人於死者，可處3年至10年徒刑，一審判處他徒刑4年6月。

張男上訴二審，他對於犯罪事實無意見，但主張原審量刑過重，請求減輕刑度或緩刑之判決。

台中高分院認為，張男可能因案發時腦部受傷，因此忘記自己是駕駛，檢警誤認張男將責任推卸予死者，法院也因此量刑4年6月，即有過重，不符合罪刑相當原則，張男也於法院審理時坦承是駕駛，另外，死者於車上並未依規定繫安全帶，對於本案死亡結果也要負擔部分責任，據此撤銷一審判刑，改判3年6月，可上訴三審。

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