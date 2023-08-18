為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

軍人酒後當「代駕」開賓士超速自撞害死朋友 二審減1年判3年6月

張男酒後當代駕，開朋友賓士車自撞，導致朋友死亡，二審改為輕判3年6月。（民眾提供）

張男酒後當代駕，開朋友賓士車自撞，導致朋友死亡，二審改為輕判3年6月。（民眾提供）

2023/08/18 15:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕張姓職業軍人於去年5月13日深夜，酒後竟當「代駕」，駕駛高姓友人的白色賓士車，載著有喝酒的高男返家，於彰化縣以超過時速50公里的速度，闖入對向車道，逆向行駛且失控撞擊電線桿，連車帶人摔入水溝，乘客高男慘死，張男的酒測高達0.739毫克，他還一度否認自己開車，一審依酒駕致人於死罪判刑4年6月，他上訴二審，高等法院台中分院認為一審量刑太重，改為輕判3年6月，可再上訴。

判決書指出，張男（已於去年9月退伍）於上述時間，於朋友住處喝酒聚會，駕駛高姓友人的賓士車，載高男返回彰化縣二林鎮的住處，卻在二林鎮二溪路2段，賓士車跨越雙黃線行駛，以超過當地限制時速50公里的速度，超速行駛於雙黃線上，之後於一處彎道闖入對向車道，逆向行駛且失控撞擊對向車道的電線桿，賓士車摔入水溝，高男因劇烈撞擊力道，頭胸腹鈍創併出血等傷害，當天上午5時許死亡。

警方與檢方偵辦時，張男一度否認開車，但檢方依警員身上的密錄器等證據，認定是張男開車，彰化地院一審時，張男坦承酒駕，法官認為縱使兩人都喝酒，也能改搭乘計程車，或委請未喝酒的朋友代駕，張男卻反而在飲酒後坐上駕駛座開車，視法令為無物，不顧政府之禁令宣導，更漠視自身與同車乘客，以及其餘公眾的生命身體安全，最終導致高男死亡結果，酒駕導致不能安全駕駛，因而致人於死者，可處3年至10年徒刑，一審判處他徒刑4年6月。

張男上訴二審，他對於犯罪事實無意見，但主張原審量刑過重，請求減輕刑度或緩刑之判決。

台中高分院認為，張男可能因案發時腦部受傷，因此忘記自己是駕駛，檢警誤認張男將責任推卸予死者，法院也因此量刑4年6月，即有過重，不符合罪刑相當原則，張男也於法院審理時坦承是駕駛，另外，死者於車上並未依規定繫安全帶，對於本案死亡結果也要負擔部分責任，據此撤銷一審判刑，改判3年6月，可上訴三審。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
宿醉惹禍！金山偵查員超速又酒駕 拔牌記大過處分
2023/07/02 16:47

宿醉惹禍！金山偵查員超速又酒駕 拔牌記大過處分
危險駕駛要不得 清水取締酒駕超速2天抓到44件
2020/09/06 19:09

危險駕駛要不得 清水取締酒駕超速2天抓到44件

買房甜蜜期來了！卡位最近A7捷運宅
酒駕被逮想脫身 前啦啦隊長：我是「純種的白人女孩」耶
2019/09/23 23:27

酒駕被逮想脫身 前啦啦隊長：我是「純種的白人女孩」耶
疑天雨路滑小貨車自撞分隔島 女駕駛傷重不治
2019/07/08 18:58

疑天雨路滑小貨車自撞分隔島 女駕駛傷重不治

藏肉又顯瘦 「大」女孩絕地大反攻
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播