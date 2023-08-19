緯來頻道換照NCC命「黨政軍」退出 法院撤銷理由曝

法院撤銷NCC處分。（資料照）

2023/08/19 23:17

〔記者吳政峰／台北報導〕國家傳播通訊委員會（NCC）審查緯來電視網旗下的綜合、日本、體育、精采等四個頻道換照案，認定緯來上游股東中國人壽受到勞退基金、勞保基金投資，違反「衛星廣播電視法」的黨政軍退出媒體條款，雖准予換照，但附加「3年內改正，否則廢照」條款。緯來不服，興訟爭權，最高行政法院日前認為原處分有誤，理由是NCC對於四個頻道所做成換照處分附款，實際上無法達成，命NCC另為適法之處分。

緯來綜合、日本、體育等三頻道執照，2017年8月2日期滿6年，緯來遂在2017年1月24日依衛星廣播電視法第18條規定，向NCC申請換發衛廣事業執照；精采台頻道執照2020年7月30日屆滿6年，緯來亦向NCC申請換照。

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但NCC發現，緯來的上層法人股東中國人壽，有受到勞動部勞動基金運用局所管理運用「新制勞工退休基金」及「勞工保險基金」投資情事，違反衛星廣播電視法第5條第1項規定：「政府、政黨、其捐助成立之財團法人及其受託人不得直接、間接投資衛廣事業。」（俗稱黨政軍條款）情事。

NCC雖仍決議許可緯來4個頻道換照，但附加條款：「貴公司應自許可換照之日起3年內改正違反衛星廣播電視法第5條第1項規定情事；本會依行政程序法第93條第2項第4款規定，保留本行政處分之廢止權，貴公司如未於期限內改正完成，本會得依同法第123條第2款規定，廢止許可並註銷執照。」

緯來不服，興訟要求原處分（准許換照）所附加附款部分撤銷。綜合、日本、體育等三頻道部分，一審台北高等行政法院第七庭認為，基於公司法股票自由轉讓原則，均無從阻止他人買受股票，NCC原處分所附加的附款限期改正要求，對緯來而言，履行甚屬困難，執行上無期待可能性，但因附款與原處分不可分割，故判決撤銷原處分與附款，由NCC另為適法之處分。

緯來不滿連准許換照的處分都被撤銷，上訴要求准許換照，並做成無附款的處分，但最高行認為一審見解無誤，駁回其訴。

精采台部分，一審北高行第三庭與第七庭見解不同，採認緯來主張，只撤銷附款。NCC不服，提起上訴，最高行認為第三庭見解確有違誤，日前發回更審。

簡言之，一、二審均認NCC對於四個頻道所做成換照處分附款，實際上無法達成，最高行強調應尊重NCC的裁量權，故不能只撤銷附款，須連同原處分一併撤銷，由NCC重新做成處分。

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