陰經龍癌末嘉義監獄拒收 檢訊後10萬交保、責付家屬帶回

陰經龍（中）交保10萬元，由家屬陪同離開嘉義地檢署。（記者王善嬿攝）

2023/08/17 18:52

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獨家》前少棒三冠王陰經龍殺女友發監 因罹癌監獄拒收

〔記者王善嬿／嘉義報導〕前少棒國手、台電嘉義區營業處員工陰經龍，去年持刀刺死張姓女友，今年6月26日判刑15年確定，8月9日發監執行，因陰經龍口腔癌第四期癌末，法務部矯正署經醫師審查，以無法生活自理、不能保其生命為由，准予同意嘉義監獄拒收。嘉義地檢署今下午派員自嘉義監獄將陰提返，檢察官訊問後，諭知交保10萬元，並責付家屬帶回。

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陰經龍今用包包遮臉，由妹妹陪同自嘉義地檢署交保10萬元離開，媒體詢問「有沒有跟被害人家屬道歉？」陰經龍的妹妹答，「對不起，我們誠心誠意的道歉，請放過我們吧」。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人江金星表示，陰經龍罹患口腔癌第四期、已屬癌末，法務部矯正署依照監獄行刑法，評估受刑人能否生活自理，經矯正署醫師審查、台中監獄附設培德醫院評估不予收治，矯正署17日准予照辦。

江金星表示，17日派員至嘉義監獄將陰經龍提返地檢署後，由執行檢察官訊問後，諭知受刑人不得騷擾被害人家屬，責付受刑人家屬帶回，同時函請轄區分局，不定期到受刑人住處訪視，確認其身心狀況是否痊癒、能否入監執行，並請警方對被害人家屬提供巡邏等安全維護，由犯罪被害人保護協會持續關懷。

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