前棒球三冠王陰經龍殺女友二審判15年 死者弟：對司法失望！
〔記者王俊忠／台南報導〕前少棒國手、有三冠王美譽的台電嘉義區營業處員工陰經龍，因罹癌且不滿張姓女友提分手，2022年3月22日涉拿水果刀刺死張女，嘉義地院依殺人罪對陰嫌判刑15年、褫奪公權5年；另依傷害、恐嚇危害安全罪，判他8月徒刑，此部分得易科罰金。案子上訴二審，今天上午高等法院台南分院駁回上訴、仍判陰嫌15年徒刑。
對此，今天出庭聽判的張女胞弟不滿地說，對台灣司法很失望，陰嫌因罹患癌症、目前保外就醫，他根本沒有誠意悔改、迄今沒有向其母親道歉，且民事求償部分，陰一直在上訴，刑事法官如此輕判、陰又保外就醫在外自由，根本沒達到懲治效果，真的很失望，他無法原諒陰嫌。
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一審判決指出，陰經龍與張姓女友同居，均任職在台電嘉義區處配電中心，2022年3月張女和陰經龍提分手，3月17日2人相約在配電中心3樓談判，談判破局，陰男心生怨懟、持預藏水果刀抵住張女頸部，恫稱「要與你同歸於盡、殺死你我再自殺」等語，讓張女聽了心生畏懼，頸部也有撕裂傷。因張女的鄭姓外甥女擔憂張女安危、前往尋找，藉故將張女帶離現場、報警處理。
陰男心有不甘、又因張女報警提告，更加憤恨不平，萌生殺人念頭，3月22日上午9點15分許，陰男帶水果刀前往張女辦公室，以遞送文件為由、朝張女左胸、腹部接續刺擊5次，其中1刀深及張女心臟，導致右心房破裂、大量出血，鄭姓外甥女見狀欲上前阻止，陰男還持水果刀朝鄭女揮舞、恫嚇她「如果敢阻止，我連你也殺」，張女送醫急救後不治；台電辦公室員工報警到場逮捕陰經龍。
在法院開庭時，陰經龍供稱自己離婚、有2個小孩已經成年，在案發前因罹患口腔癌，身體狀況長期不穩定，情緒低落，女友又提出分手，產生玉石俱焚念頭而做錯事。