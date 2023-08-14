35死囚「連身條款」釋憲案 憲法法庭：合憲

35死囚「連身條款」釋憲案盼重審，憲法法庭今下午宣示裁判，判決合憲。（記者楊國文攝）

2023/08/14 15:26

〔記者楊國文／台北報導〕我國現有38名死囚待槍決，其中關最久的死囚黃春棋等35人質疑最高法院分案實施要點的「連身條款」，侵害他們接受公平審判的權利疑違憲，聲請釋憲，憲法法庭去年10月召開說明會，司法院、最高法院都主張合憲，憲法法庭今天下午3時宣判，判決合憲，連身條款與保障訴訟權的意旨並無違背。

法界認為，因憲法法庭判決合憲，若35位死囚均無聲請其他釋憲案、再審、非常上訴，將等待法務部執行槍決。

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現行最高法院分案實施要點規定，「案件經2次發回更審，再上訴第三審（俗稱更二連身條款）」及「重大刑事案件發回更審再行上訴案件（俗稱重大連身條款）」應由原同一承審法官審理，除非法官退休或調動才能換人，俗稱「連身條款」，目前38名死囚均聲請釋憲中，法務部因此均無法執行死刑，其中，多達35名死囚質疑「連身條款」造成審判不公、法官應迴避，聲請釋憲，盼翻盤取得一線生機機會。

除了被判死刑定讞至今已23年的黃春棋等35名死囚對「連身條款」聲請釋憲，受到高度矚目外，另有前立委高志鵬、唐榮鐵工廠營運部經理劉政哲貪污案等多人亦質疑「連身條款」的合憲性，去年憲法法庭召開說明會，共有46案併案審理，後來又有多人加入聲請釋憲，至今已52案之多。

去年10月24日憲法法庭舉行說明會，採網路直播方式進行，15位大法官中，因林俊益等３位大法官聲請迴避，由12名大法官參與審理。專家、學者對「連身條款」各有合憲、違憲等不同主張，黃春棋由律師代表出席指出，連身條款就具體個案由特定法官承辦，而非一般性、隨機分案，違反法定法官原則及公平審判原則，司法院、最高法院出席代表均主張沒違憲。

資深法界人士指出，若憲法法庭判決結果是違憲，則35人可請求檢察總長提起非常上訴，可能獲重新審理機會；如果合憲，則維持現狀，若死囚無聲請其他釋憲案、再審、非常上訴，將等待槍決。

35位死囚質疑最高法院「連身條款」違憲，聲請釋憲，盼獲得重新審理機會，憲法法庭今下午做出宣判。（記者楊國文攝）

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