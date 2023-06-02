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    漸凍人呼吸管線脫落死亡 女看護離開半小時判關

    居家女看護因疏失致病患死亡，被高雄高分院判刑。（資料照）

    居家女看護因疏失致病患死亡，被高雄高分院判刑。（資料照）

    2023/06/02 22:32

    〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓居家女看護照料罹患漸凍症朱姓老翁，離開房間近半小時，呼吸管線脫落並發出警示，卻未及時趕回處理，導致他死亡，被高等法院高雄分院依過失致死罪，判有期徒刑10月。

    判決書指出，2020年4月26日下午，陳女在高雄市七賢二路某大樓照顧罹患漸凍症的朱姓老翁，他因呼吸道肌力不足而需使用呼吸器，平時居家並使用拍痰機器照護。

    當天下午4點多，陳女離開8樓房間至9樓廚房，欲拿朱要灌食飲用的果汁，明知他仍穿著拍痰背心、使用拍痰機器，可能有痰液累積而需抽痰、不能離開，應隨時注意其生理狀況。

    陳女離開後，因拍痰背心消氣下沉及未抽痰致痰液累積在呼吸道等因素，導致呼吸管線脫落，呼吸器發出警示燈號及聲音，警告已無足夠氧氣供給朱，陳女遲至5點3分回來，發現他已陷入缺氧狀況而報請救護車人員送醫救治，延至隔年5月15日死亡，涉嫌過失致死罪。

    高雄地院判處陳女徒刑10月，她上訴指出，不知道使用拍痰背心時不能離開，事發到朱死亡1年多時間，管線脫落與死因無關。

    高雄高分院據法醫鑑定報告等證據，認定管線脫落導致朱缺氧死亡，並審酌她未達成和解，維持原審判決，可上訴。

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