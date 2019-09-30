性侵女看護 惡男：我是混黑社會的老大、隨時叫警察來繞三圈

2019-09-30 07:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾因詐欺、性侵害而判刑8年6月的低收入戶董姓男子，聘請女看護小芳照顧父母，卻又積欠4、5個月薪水，他謊稱要給小芳薪水，將小芳誘騙到自己住處，以自己是混黑道的老大，跟警察分局長很熟，「我馬上叫警車繞兩圈給妳看」、「我叫警察來繞三圈給妳看」，強脫小芳衣褲性侵害得逞，法院審理時，他全盤否認犯行，辯稱自己當時熟睡，法院認為他飾言狡辯且無悔意，依強制性交罪判刑3年6月。

判決書指出，董男在20年前，曾因詐欺與性侵害判刑，出獄後又再犯偽造文書罪判刑10月，2015年4月出獄，他在2016年3月聘請小芳照顧他的父母親，薪水卻分文未付，至小芳於同年7月離職時，已積欠4、5個月薪水，同年8月17日下午，董男以拿薪水給小芳為由，把小芳誘騙到他承租的套房，先訴說自己家境差（低收入戶），又罹患精神疾症，見小芳戒心鬆弛後，他「變臉」強脫衣褲企圖性侵害。

小芳掙扎抵抗，董男以具自誇與威脅口吻說，他以前是混黑社會的老大，跟警察混得很熟，也認識警分局的分局長，他隨時可以叫警察來繞三圈，或叫警車到此地繞兩圈給小芳看，小芳假藉要上廁所，偷偷傳訊息向朋友求救時，被董男強拉入房間內性侵害，直到朋友見到訊息，打電話向小芳詢問，董男才罷手。

台中地院審理時，董男辯稱他睡著了，沒有性侵害小芳，不知小芳身上為何會採到他的基因，一審認為他前科累累素行不佳，犯後飾詞卸責，未見悔意，依強制性交罪判刑3年6月，董男上訴二審，仍堅稱自己沒有性侵害，也沒有恐嚇之言，台中高分院仍不採信，維持3年6月原判，可上訴三審。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法