看護受虐 攀6樓逃／狠雇主顧聊天 任她墜地

2019-10-07

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕印尼女子伊娜被惡雇主劉男限制每月只能休假1次不能超過12小時，伊娜爬出6樓逃離時墜樓，頭部摔成重傷。

墜樓傷頭 記憶空白

伊娜的姊姊說，伊娜對當天發生的事，記憶已經一片空白，檢警發現當時劉男明知伊娜已爬出6樓窗外，卻不採取任何措施，反而若無其事走回客廳跟媽媽聊天，直到聽見「碰」一聲才走下1樓看她，認為法律上雖是伊娜自己爬出窗外，但道義上，雇主的心態實在不可思議！

也在台灣工作的伊娜姊姊說，與妹妹每天都聯絡，妹妹常傳劉男罵她的影片，曾多次說想換雇主，但她勸妹妹忍耐，畢竟來台是為了打工，她說妹妹曾因煮飯不合劉男的意，就被打得嘴唇流血，5月31日還曾用椅子打伊娜的腿，她認為妹妹不可能無緣無故墜樓，認為跟雇主有關，所以替妹妹提告，希望檢警查明真相。

姊盼幫妹討回公道

檢警偵訊劉男，想知道他與伊娜墜樓有無關聯，他說當時將大門反鎖不讓伊娜出門，後來發現伊娜打開窗戶爬到窗戶欄杆外面，他見狀伸手抓她，卻被伊娜推開，然後看到伊娜慢慢往樓下爬，「以為她安全，沒有理會她，就回到客廳與媽媽聊天」，過了幾秒鐘聽到「碰」一聲，猜測可能是伊娜失足或手滑不小心掉下去，就到1樓去，有住戶說有人跳下來，他說「可能是我們家看護」，就走過去看伊娜，然後打119報案。

檢警問劉男明知伊娜已經在6樓的窗戶欄杆外，當時有無做任何緊急處置？劉男說沒有。

警方雖依刑法剝奪他人行動自由致重傷及傷害罪嫌函送劉男，但路人發現當時伊娜吊在欄杆下方，持續約1分鐘，經過時直到她掉下去，都沒有人去拉她，掉下去時是感覺沒有力氣才會墜落。因此檢方認定是伊娜自行攀爬欄杆，最終力盡墜落所致，雖動機可能出於劉男妨害自由犯行，但攀爬欄杆是出於伊娜自我決定，因此檢方這部分並未起訴。

表格

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法