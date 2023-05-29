交友軟體認識後騙來宮廟 惡男連續性侵兩少年

新竹地院將性侵少年的宮廟莊姓男子判刑。（記者蔡彰盛攝）

2023/05/29 14:37

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在新竹市某宮廟內工作的莊姓男子，透過交友軟體尋覓獵物，連續兩次將未滿16歲的少年騙往宮廟內，趁機口交得逞，新竹地院依與少年性交罪判刑6月。

法官調查，106年11月間莊男透過交友軟體結識14歲少年小明，在宮廟房間內，與小明互相口交。110年間某日又與15歲的小強在宮廟房間內，為小強口交。

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全案由檢方依強制性交、趁機性交罪嫌提起公訴，全案審理時，莊男否認有違反少年意願情事，辯稱都是你情我願。

法官調查，小明雖患有身心障礙，但仍能理解性行為意義，並非不能或不知抗拒，小明雖指控遭強脫衣物及壓頭口交，但除了其指述外，尚乏其他證據認定莊男有用強制手段及違反其意願，基於無罪推定原則，不能單憑單一指訴，就認為莊男確有強制性交犯行。

法官審酌莊男明知兩名少年於案發當時均未滿16歲，正處年少，對於情慾之事尚屬懵懂，就其性自主權之認知未趨成熟，仍分別為性交行為，妨礙二人身心健全、人格發展，所為實屬不該，且迄今未與被害人和解，或獲得其等原諒。

最後法官依與未滿16歲少年性交罪共兩罪，將莊男判處有期徒刑6月。

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