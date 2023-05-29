國術館負責人猥褻罪出獄又涉性侵 求輕判被駁

因觸犯強制褻罪被判刑入獄的新北市陳姓國術館負責人，出獄後在同一國術館復業，去年涉嫌對女客人指侵得逞，高等法院依強制性交罪將他判刑3年4月。（情境照）

2023/05/29 00:04

〔記者楊國文／台北報導〕曾犯下強制猥褻罪入獄的新北市某國術館負責人陳姓男子，去年替女客人小涵（化名）推拿按摩時，因一時性衝動，強摸她的胸部、外陰部，並以手指性侵得逞，陳男主張已認罪，請求減刑輕判。高等法院審理認定，陳男犯行造成被害人身心嚴重傷害，且是累犯，依強制性交罪判刑3年4月，可上訴。

檢方調查，陳男2018年擔任新北市一家國術館負責人時替年輕女子推拿按摩，涉強制猥褻犯行，被判刑7月確定並入獄，2021年9月執行完畢出監，並接受性侵害加害人身心治療或輔導教育等課程，至2022年1月結束。

請繼續往下閱讀...

陳男在同一國術館復業擔任負責人，2022年3月22日傍晚，陳男替被害人小涵推拿按摩時，因一時性衝動，在國術館整復室內，以強摸其胸部、外陰部，並指侵得逞。

事後，小涵到醫院接受性侵害事件驗傷診斷後，在好友玉婷（化名）陪同下對陳男提告強制性交罪。

陳男應訊否認犯罪，但檢方不採信，依強制性交罪將他起訴，並建請法院加重其刑。

新北地院審理時，陳男改口認罪，辯護律師則主張，陳男的犯罪動機較一般強制性交罪的惡性為輕，請求依刑法第59條「情堪憫恕」規定給予減刑。

新北地院審理認定，陳男曾因強制猥褻罪判刑入獄，出獄不久即犯案，具累犯身份，且陳男犯下本案是惡性較重大的強制性交罪，顯然未記取教訓，加上未取得小涵原諒或和解，也未賠償，判刑3年4月。陳男不服，上訴高等法院，主張他已認罪，一審量刑過重。

高院審理認為，陳男性侵被害人小涵，造成其身心嚴重傷害，且是累犯，一審判刑適當，判決上訴駁回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法