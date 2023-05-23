為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    遭設局賭輸逼簽150萬本票 三峽警破明仁會逮28人赫見國中生

    紅圈處為主嫌簡宏展，與其幫眾遭警方一併逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    紅圈處為主嫌簡宏展，與其幫眾遭警方一併逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/05/23 20:14

    〔記者徐聖倫／新北報導〕20歲潘姓男子今年初至竹聯幫仁堂明仁會的賭場狂輸150萬，後遭明仁會三峽分會不肖份子逼迫簽下本票外還強制押人、扣車，威脅潘母籌錢繳賭債，否則對潘男不利。警方獲報循線蒐證，今凌晨前往新北市三峽區民族街堂口逮人，將27歲副分會長簡宏展一舉逮捕，另還帶回28名幫眾，其中赫見國一在學生。

    據悉，潘男今年2月被朋友介紹到明仁會在三峽區中正路經營的推筒子賭場玩兩把，起初潘男小輸10萬，後潘男欲上訴翻盤，不料輸更大，一共慘輸150萬，除了被逼簽本票，還被簡男與其黨羽控制行動，押到明仁會據點不讓離開，還扣下潘男名下汽車、手機，去電要求潘母支付賭債，否則對潘男不利。

    潘母聞訊趕緊報警，警方隨即介入調查，後明仁會收到潘母報警風聲，趕緊放走潘男，但警方持續查緝，於今日凌晨0時出動逮人，順利搗破明仁會三峽分會在民族街一處鐵皮屋據點，逮捕副分會長簡男，與其幫眾共28人帶回問訊。另扣回K他命毒品近70公克、毒品分裝袋、毒咖啡包17包及電子磅秤外，還在多人身上搜出多把彈簧刀及塑膠警棍等證物。

    據了解，簡男有組織、恐嚇、妨害自由等多項前科，帶回的幫眾還有7名未成年少年，最小的才國一。簡男向警方承認犯行，警詢後依組織、妨害自由、恐嚇、侵占、毒品等多項罪名，將簡男等28人移送法辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    警政署第3波掃黑 竹聯幫旭仁會長等65名治平首惡檢肅到案
    2023/05/12 15:38

    警政署第3波掃黑 竹聯幫旭仁會長等65名治平首惡檢肅到案
    連續槍擊案警方強勢執法 台北市警方週末再密集臨檢夜店
    2023/05/07 06:19

    連續槍擊案警方強勢執法 台北市警方週末再密集臨檢夜店

    夏日特惠 探索海島新玩法
    極惡弘仁會 欠150萬 反綁債主勒贖400萬
    2023/05/07 05:30

    極惡弘仁會 欠150萬 反綁債主勒贖400萬
    黑幫囂張放鞭炮恐嚇砸店 汐止警逮竹聯幫明仁會7人
    2023/05/06 09:34

    黑幫囂張放鞭炮恐嚇砸店 汐止警逮竹聯幫明仁會7人

    慶祝小戴奪冠！中華電信加碼造林計畫
    點名竹聯幫明仁會、弘仁會 警署召集「區域聯防」訂打擊策略
    2023/05/04 19:53

    點名竹聯幫明仁會、弘仁會 警署召集「區域聯防」訂打擊策略
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播