遭設局賭輸逼簽150萬本票 三峽警破明仁會逮28人赫見國中生

紅圈處為主嫌簡宏展，與其幫眾遭警方一併逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

2023/05/23 20:14

〔記者徐聖倫／新北報導〕20歲潘姓男子今年初至竹聯幫仁堂明仁會的賭場狂輸150萬，後遭明仁會三峽分會不肖份子逼迫簽下本票外還強制押人、扣車，威脅潘母籌錢繳賭債，否則對潘男不利。警方獲報循線蒐證，今凌晨前往新北市三峽區民族街堂口逮人，將27歲副分會長簡宏展一舉逮捕，另還帶回28名幫眾，其中赫見國一在學生。

據悉，潘男今年2月被朋友介紹到明仁會在三峽區中正路經營的推筒子賭場玩兩把，起初潘男小輸10萬，後潘男欲上訴翻盤，不料輸更大，一共慘輸150萬，除了被逼簽本票，還被簡男與其黨羽控制行動，押到明仁會據點不讓離開，還扣下潘男名下汽車、手機，去電要求潘母支付賭債，否則對潘男不利。

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潘母聞訊趕緊報警，警方隨即介入調查，後明仁會收到潘母報警風聲，趕緊放走潘男，但警方持續查緝，於今日凌晨0時出動逮人，順利搗破明仁會三峽分會在民族街一處鐵皮屋據點，逮捕副分會長簡男，與其幫眾共28人帶回問訊。另扣回K他命毒品近70公克、毒品分裝袋、毒咖啡包17包及電子磅秤外，還在多人身上搜出多把彈簧刀及塑膠警棍等證物。

據了解，簡男有組織、恐嚇、妨害自由等多項前科，帶回的幫眾還有7名未成年少年，最小的才國一。簡男向警方承認犯行，警詢後依組織、妨害自由、恐嚇、侵占、毒品等多項罪名，將簡男等28人移送法辦。

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