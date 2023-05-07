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    極惡弘仁會 欠150萬 反綁債主勒贖400萬

    警方查扣開山刀、球棒等犯罪證物。（記者林嘉東翻攝）

    警方查扣開山刀、球棒等犯罪證物。（記者林嘉東翻攝）

    2023/05/07 05:30

    雙北再剿竹聯幫弘仁會、明仁會 共逮17人送辦

    〔記者鄭景議、林嘉東／綜合報導〕竹聯幫弘仁會、明仁會犯行累累、行事囂張，已成警方掃黑的首要打擊目標，已檢肅兩會多人到案的台北市、新北市警方，近日再度出動清剿弘仁會、明仁會，共逮捕十七人送辦。

    北市警大安分局獲報，竹聯幫弘仁會成員文姓男子，積欠三十六歲陳男一五○萬元不還，一月間謊稱要還債，把陳男騙到光復南路民宅，痛毆強逼陳男說出提款卡密碼，又打電話給陳男親人要求贖金，拿到一五○萬元後才放人。

    警方獲報後蒐證，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，發覺文男加碼勒贖四百多萬元得手數天後，又在新北市新店區與葉姓男子發生行車糾紛，竟率眾持刀械欲追打葉男，並當街嗆聲「我是弘仁會的」，行徑囂張。警方本月四日兵分多路至台北、新北及桃園等地，緝獲以文男為首的十人到案，依組織犯罪、恐嚇取財及傷害等罪送辦。

    此外，明仁會鄭姓成員涉在新北市汐止區犯下多起暴力犯罪，不但動輒教唆多名小弟砸店、放鞭炮恐嚇，還屢因行車糾紛毆打或持開山刀恐嚇被害人。

    新北市警汐止分局報請士林地檢署指揮偵辦，四日上午會同瑞芳分局、保大霹靂小組等，拘提鄭男到案，同時逮捕鄭的六名小弟，依組織犯罪、傷害、恐嚇等罪送辦。

    新北市汐止警分局掃黑專責小隊會同瑞芳分局、保大霹靂小組等支援警力，拘提在睡夢中的鄭男。（記者林嘉東翻攝）

    新北市汐止警分局掃黑專責小隊會同瑞芳分局、保大霹靂小組等支援警力，拘提在睡夢中的鄭男。（記者林嘉東翻攝）

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