點名竹聯幫明仁會、弘仁會 警署召集「區域聯防」訂打擊策略

警政署署長黃明昭，今天邀集北市、新北市、桃園市及宜蘭縣警察局局長、刑警大隊長、各偵查隊長、少年隊長，針對各轄內明仁會、弘仁會召開區域聯防會議，訂定打擊策略。（記者邱俊福翻攝）

2023/05/04 19:53

〔記者邱俊福／台北報導〕近期竹聯幫明仁會、弘仁會，頻頻挑戰公權力，氣焰囂張，引發社會關注，警政署為棒打出頭鳥，遏止氣焰，署長黃明昭今天邀集北市、新北市、桃園市及宜蘭縣警察局局長、刑警大隊長、各偵查隊長、少年隊長，針對各轄內明仁會、弘仁會召開區域聯防會議，訂定打擊策略。

警政署表示，犯罪是流動的，跨區、跨轄甚至跨國的犯罪，都已經是常態，面對此類趨勢，因此藉由這次「區域聯防會議」，以系統性掃黑策略，針對人、場所、金流三大面向，徹底瓦解犯罪結構，並強力要求各警察局也應屏除績效主義、本位主義思想，藉由情資整合、區域聯防、中央支援地方，才能遏止黑道幫派囂張氣焰。

請繼續往下閱讀...

另對少年加入幫派，請少年隊發揮功能，強化前端挖掘曝險少年，中段配合社政及教育機構輔導關懷、後段防制少年參加幫派活動，強力查緝動員吸收少年招募者，以利銜接7月1日少輔會新制上路，並遏止幫派利用少年犯罪歪風，有效發揮行政先行功能，減少社會問題。

警政署強調，對危害社會的黑道幫派，絕對會強力聚焦打擊、毫不手軟，為強化並鼓勵各警察局棒打出頭鳥的掃黑策略，對於未來專案期間績效良好的執行單位，將從優鼓勵以慰勞同仁的辛勞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法