替員警主持公道 黃明昭：接獲檢舉禁報超勤立刻查辦

警政署強調，只要有單位主管要求超時服勤不能領加班費，絕對會嚴正調查處置。（記者姚岳宏攝）

2023/04/30 19:00

〔記者姚岳宏／台北報導〕針對員警過勞，警政署實施新的勤休規定，除少數正副所長、刑警等特殊勤務人員外，其他人員每月加班以80小時為限，實施4個月下來，員警普遍持肯定態度，都說比起以往有更多休息及陪家人的時間，但有部分單位主管，為達到此規定，竟要求員警超時服勤不得報超勤加班費，警政署長黃明昭獲悉，極為震怒，強調只要遇此情況者，可逕向署長信箱反映，警政署絕對會嚴正調查處置。

警政署表示，因應釋字785號解釋「健康權」意旨，且依據「公務員服務法」及「行政院所屬中央及地方各機關（構）公務員服勤實施辦法」相關規定，訂定「警察機關輪班輪休人員勤休實施要點」為框架性規範，各警察機關一體適用。

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根據勤休新制規定，除明訂每日法定工時8小時，超時服勤時數每日以2小時為度、必要時得延長至4小時；每月超時服勤以80小時或每3個月240小時為限，更換班次至少應有連續11小時休息，如有特殊情形應至少有連續8小時休息時間，並核實發給超勤加班費或相關補償措施。

新制勤休實施近4個月，多數員警肯定新制能獲得較以往充足的休息時間，且因陪伴家人時間增加，家庭關係更為和諧；警政署也說，惟警察工作特殊性，仍有少部分「責任制」的同仁，如第一線正副所長、刑事人員或地方隨扈人員等，因治安與勤務需要，未能有適當合理補償，警政署將持續研修該類人員勤務方式，改善不足之處。

警政署重申，除了這些特殊勤務超勤加班時數，會有特殊例外的核計方式，其他常態性的警察勤務運作，各警察機關仍應遵照勤休新制的規定覈實執行，正視並改善勤休的問題，嚴禁為美化書面資料，犧牲員警權益。

警政署強調，各警察機關應視轄區治安與特性，合理地規劃勤務或相互支援，避免警力浪費，絕不讓員警超時服勤做白工，領不到加班費；若同仁超時服勤被要求不能報領加班費，可逕向署長信箱反映，警政署會嚴正調查處置；警政署也會持續廣蒐各機關意見滾動式檢討、策進。

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