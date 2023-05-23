苦命女看護日作21.5小時 淋濕吹電扇、逼半裸餵食 惡母女下場曝！

遭惡僱主凌虐的苦命看護W女。（移民署台中市專勤隊提供）

2023/05/23 17:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市侯姓老婦去年聘請印尼籍女看護照料中風的文姓兒子，卻與兩名女兒常以工作不力為由，以毆打撞牆或灌水後吹電扇等方式凌虐印女，甚至剪破內衣，要求印女半裸餵食文男，還逼印女超時工作每天工作長達21.5小時並苛扣薪資，檢方昨偵結後起訴侯姓母女3人。

台中地檢署今年3月間接獲通報，有雇主對看護移工私行拘禁、施虐，以非人道之方式對待及從事與報酬顯不相當的工作，指派檢察官張富鈞指揮移民署中區事務大隊台中市專勤隊、彰化縣專勤隊、台中市、彰化縣警方組成專案小組偵辦。

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經調查發現，七旬侯姓婦人與兩名分別46歲、43歲的文姓女兒，從去年5月起聘僱印尼籍W女來台擔任看護工，負責照顧中風兒子文男，工作9個月期間，母女3人經常以工作不力為藉口，以摑掌、拉扯其頭髮撞牆或以毆打、腳踩、扭捏、狠咬等強暴方式毆打W女。

文姓姊妹還強拉W女至浴室將其全身淋濕，以蓮蓬頭水柱強灌W女嘴巴，再以電扇吹當時全身濕冷的W女，甚至以W女外衣骯髒為由，強行要求W女在餵食文男時，僅能穿著內衣褲甚至半裸，更用剪刀將W女內衣剪斷，藉此凌虐，W女每日工作時間從早上6點30分到隔日凌晨3點，長達21.5小時，每個月薪水更被巧立名目剋扣殆盡，例如會以W女有5次洗衣，苛扣洗衣費1萬元。

另侯姓母女3人還以新冠疫情嚴重為由，禁止W女外出與外界接觸而有求救機會，沒收保管W女手機、護照，限制其與家人及外界聯繫，以此等方式私行拘禁W女行動自由，造成W女全身多處挫傷及心靈嚴重受創，W女在印尼的配偶，因妻子數個月未與其聯繫而察覺有異，透過仲介到訪關心，仲介見W女全身傷痕且身無分文，即刻聯繫相關單位進行營救。

檢方於3月23日指揮警方持搜索票，至侯女等3人住處搜索，經漏夜深入訊問後，認文姓姊妹2人涉有使人為奴隸及違反人口販運防制法等罪嫌，且有串證及湮滅證據之虞，於同月24日向法院聲請羈押禁見獲准，侯女則5萬元交保，而全案在昨天偵結，認定侯姓母女等3人，涉犯人口販運防制法、傷害、妨害自由、恐嚇等罪起訴。

遭惡僱主凌虐的苦命看護W女。（移民署台中市專勤隊提供）

W女全身遍體鱗傷。（移民署台中市專勤隊提供）

W女全身遍體鱗傷。（移民署台中市專勤隊提供）

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