為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    苦命女看護日作21.5小時 淋濕吹電扇、逼半裸餵食 惡母女下場曝！

    遭惡僱主凌虐的苦命看護W女。（移民署台中市專勤隊提供）

    遭惡僱主凌虐的苦命看護W女。（移民署台中市專勤隊提供）

    2023/05/23 17:09

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市侯姓老婦去年聘請印尼籍女看護照料中風的文姓兒子，卻與兩名女兒常以工作不力為由，以毆打撞牆或灌水後吹電扇等方式凌虐印女，甚至剪破內衣，要求印女半裸餵食文男，還逼印女超時工作每天工作長達21.5小時並苛扣薪資，檢方昨偵結後起訴侯姓母女3人。

    台中地檢署今年3月間接獲通報，有雇主對看護移工私行拘禁、施虐，以非人道之方式對待及從事與報酬顯不相當的工作，指派檢察官張富鈞指揮移民署中區事務大隊台中市專勤隊、彰化縣專勤隊、台中市、彰化縣警方組成專案小組偵辦。

    經調查發現，七旬侯姓婦人與兩名分別46歲、43歲的文姓女兒，從去年5月起聘僱印尼籍W女來台擔任看護工，負責照顧中風兒子文男，工作9個月期間，母女3人經常以工作不力為藉口，以摑掌、拉扯其頭髮撞牆或以毆打、腳踩、扭捏、狠咬等強暴方式毆打W女。

    文姓姊妹還強拉W女至浴室將其全身淋濕，以蓮蓬頭水柱強灌W女嘴巴，再以電扇吹當時全身濕冷的W女，甚至以W女外衣骯髒為由，強行要求W女在餵食文男時，僅能穿著內衣褲甚至半裸，更用剪刀將W女內衣剪斷，藉此凌虐，W女每日工作時間從早上6點30分到隔日凌晨3點，長達21.5小時，每個月薪水更被巧立名目剋扣殆盡，例如會以W女有5次洗衣，苛扣洗衣費1萬元。

    另侯姓母女3人還以新冠疫情嚴重為由，禁止W女外出與外界接觸而有求救機會，沒收保管W女手機、護照，限制其與家人及外界聯繫，以此等方式私行拘禁W女行動自由，造成W女全身多處挫傷及心靈嚴重受創，W女在印尼的配偶，因妻子數個月未與其聯繫而察覺有異，透過仲介到訪關心，仲介見W女全身傷痕且身無分文，即刻聯繫相關單位進行營救。

    檢方於3月23日指揮警方持搜索票，至侯女等3人住處搜索，經漏夜深入訊問後，認文姓姊妹2人涉有使人為奴隸及違反人口販運防制法等罪嫌，且有串證及湮滅證據之虞，於同月24日向法院聲請羈押禁見獲准，侯女則5萬元交保，而全案在昨天偵結，認定侯姓母女等3人，涉犯人口販運防制法、傷害、妨害自由、恐嚇等罪起訴。

    遭惡僱主凌虐的苦命看護W女。（移民署台中市專勤隊提供）

    遭惡僱主凌虐的苦命看護W女。（移民署台中市專勤隊提供）

    W女全身遍體鱗傷。（移民署台中市專勤隊提供）

    W女全身遍體鱗傷。（移民署台中市專勤隊提供）

    W女全身遍體鱗傷。（移民署台中市專勤隊提供）

    W女全身遍體鱗傷。（移民署台中市專勤隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「打到血濺天花板」虐死糖尿病友人 惡男判刑9年
    2023/05/18 18:21

    「打到血濺天花板」虐死糖尿病友人 惡男判刑9年
    討債押人裸體暴打 惡男被起訴
    2023/05/06 12:46

    討債押人裸體暴打 惡男被起訴

    北士科「國泰雍萃」買氣熱 實價登錄認證
    私行拘禁凌虐刑度最重7年 立法院初審通過
    2023/05/04 12:58

    私行拘禁凌虐刑度最重7年 立法院初審通過
    印尼女看護工作是炸甜不辣 雇主被送辦
    2019/05/27 11:04

    印尼女看護工作是炸甜不辣 雇主被送辦

    慶祝小戴奪冠！中華電信加碼造林計畫
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播