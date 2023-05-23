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    催繳通行費詐騙簡訊又一樁 南投男子被騙4.5萬元飆駡沒良心

    南投警方指催繳通行費簡訊中若附有繳費連結情形，極可能是詐騙手法，民眾要仔細查證、慎防受騙。（圖由南投警分局提供）

    南投警方指催繳通行費簡訊中若附有繳費連結情形，極可能是詐騙手法，民眾要仔細查證、慎防受騙。（圖由南投警分局提供）

    2023/05/23 10:42

    〔記者謝介裕／南投報導〕詐騙手法千奇百怪，真叫人防不勝防！

    南投1位陳姓男子最近手機收到1封「eTag通知簡訊」，指其路邊停車費20元繳費失敗，請他及時繳費，遂在第一時間點進簡訊內網址後還出現「遠通電收」Logo，不疑有他就輸入信用卡資料補繳，最後卻被綁定信用卡行動支付，遭詐騙集團盜刷約4萬5000元，也才驚覺eTag通知是假的，氣得大罵犯嫌實在沒良心，盼警方在受理他報案後，能早日將涉及詐騙的不肖人士逮捕到案，還他一個公道。

    南投縣警察局南投分局偵查隊分析表示，該案詐騙手法係透過簡訊發送「您有一筆通行費即將到期，避免產生每筆300元罰金，請儘速下載遠通電收APP繳費」等內容，誘騙民眾點擊釣魚連結下載應用程式APP，民眾一旦輸入個人資料、金融帳戶帳號或信用卡號等資料，抑或被植入惡意程式，便會遭詐騙集團盜用手機大量寄送詐騙簡訊。

    由於eTag僅會發送「低餘額」或「不足額」的簡訊通知，且正常簡訊內容也只會顯示車號，不會提供繳費連結，若不慎遭詐騙集團利用代發大量詐騙簡訊，請民眾立即向電信公司反映查證，以避免自身權益受損。

    警方說，許多詐騙簡訊都會附上惡意連結，民眾切勿點擊可疑連結，更不要輸入個人金融資料或接收驗證碼。民眾繳交國道通行費前，先使用手機下載「遠通電收ETC」APP查詢，進行儲值或繳費。如非eTag用戶，會以平信帳單通知繳費，若未繳費，會再寄送雙掛號通知，值得民眾多加留意。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    南投警方就被害男子遭催繳通行費簡訊詐騙情況進行偵辦。（圖由南投警分局提供）

    南投警方就被害男子遭催繳通行費簡訊詐騙情況進行偵辦。（圖由南投警分局提供）

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