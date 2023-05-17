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    小心停車欠費簡訊詐騙！ 遠通電收教2招辨識

    遠通電收表示，不會發送「停車欠費簡訊」給用路人，民眾收到簡訊開頭「沒顯示車號」且結尾「有繳費連結」務必提高警覺。（遠通電收提供）

    遠通電收表示，不會發送「停車欠費簡訊」給用路人，民眾收到簡訊開頭「沒顯示車號」且結尾「有繳費連結」務必提高警覺。（遠通電收提供）

    2023/05/17 16:21

    〔記者丁奕／台北報導〕詐騙簡訊又有新招，近期詐騙集團冒名遠通電收發送停車費欠費簡訊。遠通電收表示，不會發送「停車欠費簡訊」給用路人，民眾收到簡訊開頭「沒顯示車號」且結尾「有繳費連結」務必提高警覺。

    遠通電收表示，近期接獲用路人反映收到冒名遠通電收發送停車費催繳簡訊，內容為：「提醒您，您有一筆45元臨時停車費用未繳清，逾期將處新台幣三百元罰鍰。請輸入電話「末三碼」開啟連結並繳納 （釣魚網址）」。

    遠通電收指出，只要收到簡訊開頭「沒顯示車號」且結尾「有繳費連結」都務必提高警覺，可下載官方ETC App或uTagGo App查詢停車明細，或進線遠通客服（02）7716-1998、Line客服（ID:@etcservice）查證，避免上當。

    遠通電收表示，鼓勵民眾同時申辦「eTag自動儲值」與「eTag停車扣繳」服務，eTag停車扣繳服務費用會從信用卡直接代扣，基本上不會產生欠費，便無需理會相關催繳通知，最為安全。

    遠通電收也提醒，此類簡訊多利用iPhone手機專用的訊息功能iMessage，誘騙民眾點擊釣魚連結進行詐騙，提醒民眾勿輕易點擊不明連結，並儘速更新升級iOS最新版本，開啟「訊息」設定中的「未知與垃圾訊息」過濾功能，主動阻絕可疑iMessage訊息，避免受害。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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