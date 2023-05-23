外籍生驚呼台灣奇蹟！安全帽遺失23天 台南超細心警員成功尋回

台南市警二分局警員王育彬找回貝里斯籍柯姓大學生失竊23天的安全帽。（圖：警方提供）

2023/05/23 10:37

〔記者王俊忠／台南報導〕台南崑山科技大學貝里斯籍21歲柯姓男大生遠渡重洋來台求學，4月29日晚上到台南市區，離去時赫見機車上的安全帽不翼而飛。這頂安全帽是2年前同學合送、很有紀念意義，警方雖然找到竊賊，帽子卻已丟棄，沒想到員警牢記在心，23天後在一處施工空地找到此流浪多時的安全帽，柯生前往領回時直呼：「真是奇蹟！」

警方調查，貝里斯籍柯姓大學生4月29日晚間與同學騎機車到台南市區遊玩，機車停放在中西區民生路2段一處巷口，待深夜要騎車離去時，發現掛放在機車上的安全帽（帽子上貼有100美元鈔票圖案貼紙等特徵）失蹤了，當即向警方報案。轄區台南市警二分局海安派出所警員王育彬受理，並調閱周邊民宅監視器追查。

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後來查出是住在附近的侯姓男子（38歲、中西區人）貪圖一時方便戴用而竊取使用，5月3日警方通知侯男到案說明，並依竊盜罪嫌送辦，但侯男涉嫌偷取的安全帽已隨手丟棄在市區空地未能找回，讓柯生耿耿於懷。

王育彬得知柯生一直掛念這頂有紀念意義的安全帽，把這事放在心上，舉凡勤務中經過空地就進入查看。皇天不負有心人，5月22日下午，王員行經康樂街與正興街口，發現某處平日大門深鎖的空地正在施工，他進入查看，竟然在沙地草叢間發現柯生念念不忘的那頂安全帽。

柯姓男大生接到警方通知欣喜若狂，20分鐘內就從永康區趕到海安派出所確認及領回安全帽，柯生一再向王育彬致謝，雙方用英語交談，柯生得知安全帽尋回的過程，直稱是「奇蹟」、「不可能的任務」，對台灣警察的積極服務熱忱深表感佩、直比大姆指讚許，並與王育彬合影留念。

台南市警二分局警員王育彬（右）奇蹟式找回貝里斯籍柯姓大學生（左）失竊23天的安全帽。（圖：警方提供）

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