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    品牌曝光！相機落水13年被尋獲 竟還能讀取照片

    美國科羅拉多州釣魚民眾撿到落水13年的照相機，竟然還能讀取照片。（圖擷自Coral Elise Amayi臉書）

    美國科羅拉多州釣魚民眾撿到落水13年的照相機，竟然還能讀取照片。（圖擷自Coral Elise Amayi臉書）

    2023/03/21 11:15

    〔即時新聞／綜合報導〕好耐用！美國男子格雷納（Spencer Greiner）近來在科羅拉多州阿尼馬斯河釣魚，意外發現淺水區河底有台照相機，撿起來後記憶卡竟然還能讀取照片，透過社交媒體的傳播沒過多久便找到失主，而那台已落水長達13年的相機品牌也跟著曝光。

    《UPI》報導，格雷納透露，他當時看到相機從河底的沙子裡露了出來，由於外觀看起來像是泡了很久因此一度想直接扔掉，但好奇心驅使之下讓他打開相機記憶卡槽，發現裡面浸滿了水後他認為應該都壞了，沒想到用電腦讀取能看到各種派對、婚禮和漂流探險的照片。

    格雷納將照片發到當地的臉書社團後，有網友認出自己出現在照片裡，並確認失主為女子阿瑪依（Coral Amayi），她證實是在2010年到阿尼馬斯河玩漂流探險時遺失相機，從尋獲地點來看這13年來相機順著河水移動了1.2英里（約1.93公里）。

    阿瑪依透露，這台相機的品牌型號為Olympus Stylus 790W，相機本身已無法使用，但記憶卡完好無損。據了解，Olympus為日本光學公司，該款相機主打防摔防水，不過Olympus已在2020年將相機影像業務出售。

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