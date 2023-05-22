送名車月給十萬還要一年斗內400萬 外遇男女交往協議書太驚人

劉女破壞張姓夫婦婚姻，被橋頭地院判賠遮羞費。（記者鮑建信攝）

2023/05/22 21:18

〔記者鮑建信／高雄報導〕張姓商人偷吃挨告後自白，其妻發現他贈送216萬名車給小三劉女，鹹濕對話更是琳瑯滿目，如「嘿嘿、讓妳變成潮潮呀、一晚7次」、「讓妳突破女神的極限」等語，憤而求償300萬元精神撫慰金，橋頭地院判決劉女應給付50萬元遮羞費。

值得一提的是，劉女還和其夫吳男簽訂協議書，提及「月入＋10萬＋斗內」、「一年斗內400萬」等語，意圖海撈張男財產。

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原告張妻指出，2020年8月起，其夫態度突然大變，明顯冷淡又容易動怒。去年1月22日，發現其夫神情異常，追問下之下，他坦承外遇，並贈送216萬元豪華名車予劉女。

後來，劉女丈夫吳男控告張男涉嫌和誘脫離家庭罪，張妻始悉2人因工作關係認識，進而有諸多曖昧、鹹濕對話，並且至少發生20次「嘿咻」。

張妻又說，劉女甚至在2020年11月15日與其夫吳男簽立協議書，以此作為其與其夫交往的協議基礎，內容露骨地記載「有216萬車子可以開」、「月入＋10萬＋斗內」、「一年斗內400萬」等語，意圖藉此訛詐張男財產，憤而要求劉女賠償300萬元精神撫慰金。

劉女則說，因張男拿出離婚協議書而交往，他還說可提供每月10萬元零用錢，並贈送名車當生日禮物，後來發現他有暴力傾向，而逐漸疏遠，否認發生性關係。

橋頭地院調查，據劉女在檢方應訊證詞，坦承張男贈送名車、金飾、名錶，按月給她10萬元生活費外，並確有原告所提的協議書，「娃娃」是劉女、「咪咪」是吳男、「寶寶」是2人的女兒。

此外，據張男和劉女對話如：「明天讓你跟我一起演愛情動作片」、「進進出出挺刺激的」、「嘿嘿、讓妳變成潮潮呀、一晚七次」、「你是我的性啟蒙大師、再好好教我、我學習力很強」、「讓妳突破女神的極限、需要強壯的身體才能面對明天的挑戰…、我喜歡妳好黏我的感覺、沒想過一把年紀了，還有這樣的體驗、謝謝妳讓我回到青春期、回到最原始的自己、特別是在床上、貼的緊緊、扯都扯不開」等，因而判決劉女賠償50萬元，可上訴。

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