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    3小時獲利1600萬？醫師遇詐失金300多萬 還想提領百萬投資

    謝男到銀行欲提領台幣250萬元。（警方提供）

    謝男到銀行欲提領台幣250萬元。（警方提供）

    2023/05/22 16:56

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名醫師誤上假投資賊船，對方慫恿他匯30萬投資虛擬貨幣，3小時內即回傳獲利高達1600多萬元的帳面截圖，但欲領取得繳交手續費，醫師不疑到銀行準備提領250萬元遇勸阻，這才得知他先前已先提領300多萬元押金面交，將白花花銀子雙手奉上，最後經行員及警方苦口婆心勸阻，他才死心打消領款念頭。

    據了解，該名年約50幾歲的謝姓醫師，日前在LINE上發現一個「智能套利」群組主動加入，裡面的管理者隨即聯繫他，表示欲提供一個投資虛擬幣快速賺錢方法，謝男不疑有他，按照其指示註冊euxtoken平台帳號並匯款30萬，僅3小時間，該平台管理者回傳其帳號獲利高達1684萬元的截圖，但若要取得這些獲利，需先繳交338.8萬元押金。

    謝男信以為真，立即到南屯區一家常去的銀行，以購買高額醫療器材節稅為由，欲臨櫃提領338.8萬元，由於謝男是老客戶，添購醫療器材很正常，行員不疑讓他提領，謝男領出後立即到便利商店面交該筆款項，未枓幾天後也就是上週五，謝男要求出金拿回獲利，對方又告知需要交獲利金額2%，約台幣250萬元的手續費。

    謝男隨即再以購買醫療器材為由，到同家銀行欲提領大額現金，行員此次直覺有異，透過客服通報轄內第四分局大墩派出所，表示有謝姓常客轉述因投資虛擬貨幣賺了1684萬，幣商稱若要出金，需繳交獲利金額2%手續費，因此需再提領美金8萬元（折合新台幣250萬元），但任憑行員如何勸說，謝男仍堅持提領，遂報警請求協助。

    員警詹鈞智、杜晉銘當時趕抵，得知原委也大吃一驚，對於謝男被騙百萬後仍執迷不悟，要求自行登入該平台確認真偽，詎料謝男完全不知道自己的帳號密碼，幾經勸說後，謝男越想越不對勁，居然只看帳面截圖就以為獲利翻倍，將白花花銀子雙手奉上，回撥電話欲再次求證未果後，這才死心知道自己被騙了。

    第四分局長李建興提醒民眾，切勿輕信不明來源的投資管道，一經受騙往往血本無歸，再三呼籲民眾只要涉及不明人士要求金錢往來或投資，務必再三確認，可撥打165反詐騙專線查證，保障自己的財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    經行員與員警聯手勸阻，謝男才驚覺遇詐打消領款念頭。（警方提供）

    經行員與員警聯手勸阻，謝男才驚覺遇詐打消領款念頭。（警方提供）

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