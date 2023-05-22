全力防制詐騙 陳建仁：成立專責辦公室

行政院長陳建仁出席嘉義科學園區動土儀式。（記者林宜樟攝）

2023/05/22 13:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕詐騙集團橫行，造成民眾損失，行政院長陳建仁今天在嘉義縣出席嘉義科學園區動土典禮時，媒體提問防制詐騙議題，陳建仁表示，會在行政院成立打詐專責辦公室，透過辦公室，讓各部會的能量夠集合起來，一起來努力，把打詐的工作做好，確保民眾身家的安全。

陳建仁表示，全世界各國網路詐騙不斷上升，台灣也不例外，已提出「打詐行動綱領1.5版」，透過「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4個面向來提醒民眾，「減少接觸、減少誤信、減少損害」。

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媒體也提問，前行政院顧問陳振坤被指控牽線im.B詐騙主嫌，將宜蘭住宅做為競辦，立委陳歐珀被指控與詐騙集團有關，國民黨也提出鄭文燦、黃偉哲、林佳龍與詐騙集團有關聯；陳建仁表示，媒體上捕風捉影的事情，鄭副院長等人都已經有所澄清和說明，民眾不必要來誤傳相關這樣的一個訊息；更重要的，對於這個個案的情形，也會本著勿枉勿縱的原則，來尊重司法的處理跟審判。

媒體也提問，有關民眾認為台灣要脫離交通地獄，要嚴格執法的議題；陳建仁說，行政院已通過第一期「交通秩序與交通安全改進方案」，正規劃推動「永續提升人車安全計畫」，在7年內投入400多億元經費改善人車安全，禮拜四的院會提出道安行動綱領，中央地方一起做好。

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