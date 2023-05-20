金門「藍眼淚」旺季！ 中國走私香菇攪局 丟包散落岸際殺風景

小金門海邊疑似被丟包的香菇漂上岸。（擷自臉書「金門潮間帶」）

2023/05/20 18:07

〔記者吳正庭／金門報導〕每年4月至9月是金門的藍眼淚（又稱「夜光蟲」的異營性渦鞭毛藻造成）季節，吸引「淚迷」專程跨海金門追淚，不過金門烈嶼鄉（小金門）海邊

今天卻出現大批疑似來自中國的走私香菇，被丟包後隨著海浪散落在岸際，綿延十幾公尺，網民戲稱「『藍眼淚』的下一波『海洋菇菇』」。

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烈嶼鄉海邊今天出現大批疑似走私香菇被丟包，經民眾上傳臉書，岸巡隊前往處理還大搞神秘，岸巡隊今天表示，應是昨晚私梟丟入海中。民眾質疑，香菇都沖上岸大半天才發現，質疑岸巡單位查緝動作慢半拍。

金寧鄉民代表李俊龍下午帶友人在附近踩點，碰到岸巡人員穿著制服，忙著撿拾海邊散落的香菇，又看見岸巡以疑似私家車運送香菇，擔心有檢疫問題，熱心上前詢問，李俊龍說，當時岸巡回應冷淡，並未繼續關切。

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊表示，在小金門18羅漢礁岸際發現的香菇案，是19日晚7點巡防區監控1艘外切可疑船舶，派員趕往查處時，該船發現事蹟敗露，疑似將貨物丟入海中，今天實施灘岸搜索時，發現有香菇共計14.6公斤，全案後續仍在偵辦中。

民眾上午10點30分半左右前往小金門紅土溝L34據點附近，下灘不遠就看到海岸線延伸十幾公尺有不少香菇散落，隨著潮水在岸邊起落拍打；圖片發上臉書「金門潮間帶」，鄉民反應熱烈，有人直言，「走私失敗、全泡湯」、「走私貨、拋海滅跡」，有人大膽假設：「走私差點被海巡抓到就全部丟海了」，也有網民發揮創意：「海上生香菇」、「檢回去曬一曬、燉湯不用放鹽巴」、「黑水母大爆發」、「『藍眼淚』的下一波『海洋菇菇』」。

小金門海邊發現疑似被丟包的香菇。（擷自臉書「金門潮間帶」）

金門岸巡弟兄在小金門岸邊撿拾漂上岸的香菇。（讀者提供）

岸巡弟兄在小金門岸邊撿拾漂上岸的香菇。（第九岸巡隊提供）

岸巡弟兄將撿拾香菇裝袋帶走。（讀者提供）

漂上岸際的香菇有的已經泡水多時。（讀者提供）

金門岸巡弟兄在小金門海邊找到14點6公斤的香菇。（第九岸巡隊提供）

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