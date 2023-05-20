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    台南永康民宅火警 3人一度受困火場

    台南永康發生民宅火警，消防隊迅速灌救，並協助3人脫困。（民眾提供）

    台南永康發生民宅火警，消防隊迅速灌救，並協助3人脫困。（民眾提供）

    2023/05/20 14:00

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南永康中正路今天發生民宅火警，濃煙瀰漫，一度有3名男女受困，消防隊全力趕往灌救，並將人順利帶出。

    這處3樓的連棟透天厝發生火警後，濃煙在屋內竄燒，市政府消防局獲報，立刻派遣第五大隊所屬5個分隊14車、29人前往搶救。

    當時有3位民眾在屋內等待救援，包含1名行動不便的長者，消防隊員入內搜索，將人平安帶出。

    其中1名女子受困3樓，情況較為危急，消防人員使用救生器材「共生面罩」上去搶救，讓她可以分享新鮮空氣，順利被帶出，保住一命。

    民眾被帶出後，仍驚魂未定，頭帶螢光救生頭套，緊跟著消防人員，逃離火場。

    市長黃偉哲對於這次救災給予消防人員高度肯定，也提醒民眾，落實「自己的財產、自己保護」觀念，安裝住宅警報器，提早告知危險，並共同關注消防安全問題。

    消防局長李明峯指出，平時為因應各種救災挑戰，除持續搶救演練外，也強化各項器材訓練，降低公共場所危險因子。

    第五大隊長鄭誌峰提到，使用第二人共生面罩，連接到我們的氣瓶上面之後，充氣完會戴頭上，面罩前方有一透明方塊，可使民眾看清楚他的動線，降低對方的不安全感；小面罩發揮大功效，爭取更多生存機會。

    台南永康發生民宅火警，消防隊迅速灌救，並協助3人脫困。（民眾提供）

    台南永康發生民宅火警，消防隊迅速灌救，並協助3人脫困。（民眾提供）

    台南永康發生民宅火警，消防隊迅速灌救，並協助3人脫困。（民眾提供）

    台南永康發生民宅火警，消防隊迅速灌救，並協助3人脫困。（民眾提供）

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