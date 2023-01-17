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    夫婦為錢吵架竟互嗆後放火 20歲兒子逃生不及慘死火海

    日本和歌山縣和歌山市14日發生民宅火警，當事民宅全棟著火，1人陳屍，經查為屋主20歲同居兒子，而縱火嫌疑者竟是屋主夫婦。示意圖。（資料照）

    日本和歌山縣和歌山市14日發生民宅火警，當事民宅全棟著火，1人陳屍，經查為屋主20歲同居兒子，而縱火嫌疑者竟是屋主夫婦。示意圖。（資料照）

    2023/01/17 11:30

    〔即時新聞／綜合報導〕日本和歌山縣和歌山市14日發生民宅火警，當事民宅全棟著火，1人陳屍，經查為屋主20歲同居兒子，而縱火嫌疑者竟是屋主夫婦。夫婦2人遭逮，對縱火嫌疑坦承不諱，供稱是夫婦之間摩擦口角而致的縱火，孰料竟將兒子捲入。

    根據《NHK》報導，14日晚間6時10分許，一名女性目擊者錄下事故當下影像，表示自己當下聽到爆炸聲響，事故住宅前有一名女性不斷叫著「我兒子還在裡面」，一邊試圖想回到火場，附近住戶與警察見狀立即阻攔，因為現場狀況實在太恐怖，這名目擊者表示自己當下雙手不斷顫抖。

    警方調查，事故民宅為一棟木造2樓建築，整棟都被火勢波及，1名男性陳屍於一片焦黑中，釐清死者身分為20歲男子前田陸，是屋主夫婦的兒子；36歲丈夫前田翼容與50歲妻子前田志保事後被依縱火罪嫌逮捕，16日移送和歌山地方檢察廳。

    這對夫婦都是兼職員工，前田陸平日與夫婦2人同居。嫌疑犯夫婦對於縱火嫌疑坦承不諱，表示兩人在事故當日於家中1樓因為生活費問題發生爭執，前田翼容在客廳潑灑煤油，嗆聲「有種就點火看看」，孰料前田志保真的拿出打火機點火；前田志保供稱，自己對於丈夫用錢習慣感到不滿。

    據警方調查，事故當下，前田陸正在2樓，起火後逃生不及，全案尚待更詳細調查。

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